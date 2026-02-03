Enrique Villa Rivera impartirá a niños taller sobre el petróleo

Como parte de sus actividades académicas como miembro de El Colegio de Sinaloa, José Enrique Villa Rivera estará impartiendo el taller: El petróleo: ese negrito que mueve al mundo, a realizarse el próximo martes 10 de febrero de 2026, en la cancha cívica de la escuela primaria “Dr. José Enrique Villa Rivera”, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en punto de las 10:00 horas.

En el taller, Enrique Villa estará compartiendo con niñas y niños la importancia del petróleo y sus diferentes usos en la industria, así como su impacto en la vida cotidiana, de esa forma busca propiciar el acercamiento a la ciencia y tecnología a los alumnos de ese nivel educativo.

Durante la actividad, se proyectará un video realizado para niños de cuarto, quinto y sexto de primaria en donde se explica qué es el petróleo, cuál es su origen, cómo se extrae, cómo se procesa y cuáles son sus usos. Al terminar, habrá una sesión de preguntas y trabajo por equipos.

Cabe destacar que el Dr. Villa Rivera desde el año 2015, ha venido impulsando una cultura de aprecio por la ciencia y la innovación en la entidad coordinando el programa Con C de Ciencia que auspicia El Colegio de Sinaloa y que va dirigido a los estudiantes del nivel medio superior en nuestro estado.