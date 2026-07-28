Enriquecen Museo Casa del Marino con réplicas navales

El Museo Casa del Marino sumó tres nuevas piezas a su colección permanente con la develación de réplicas de embarcaciones emblemáticas que narran distintos capítulos de la historia marítima nacional e internacional, un esfuerzo que busca fortalecer este espacio cultural como un punto de encuentro entre el patrimonio naval y la comunidad mazatleca.

La ceremonia fue organizada por el Instituto Municipal de Cultura, en coordinación con el Patronato de la Casa del Marino, y reunió a capitanes de altura, donantes, autoridades y personas vinculadas con el sector marítimo, quienes coincidieron en la importancia de preservar la memoria de la navegación para las nuevas generaciones.

La bienvenida estuvo a cargo del profesor Jesús Alonso Salazar, quien dio paso a la participación de los capitanes de altura Mario Velázquez Salazar y Carlos Enrique Angulo Hernández, impulsores del proyecto.

Las nuevas adquisiciones corresponden a las réplicas del buque tanque Miguel Hidalgo II, embarcación representativa de Petróleos Mexicanos y de la Marina Mercante Nacional; del Buque Escuela Náuticas México, símbolo de la formación de generaciones de marinos mercantes; y del galeón francés Le Mirage, considerado uno de los navíos insignia de la Marina Real Francesa durante el reinado de Luis XIV.

Durante el acto protocolario, cada una de las piezas fue presentada por sus donantes y familiares, quienes participaron en la develación de los modelos a escala que, a partir de ahora, forman parte del recorrido del museo mediante la figura de préstamo en comodato.

En su mensaje, el capitán de altura Mario Velázquez Salazar destacó que la incorporación de estas embarcaciones representa mucho más que la exhibición de modelos navales.

”Hoy no develamos maquetas; develamos tres buques con alma, con historia y con millas navegadas. A partir de hoy atracan de forma definitiva en este museo para nunca ser olvidados”, expresó.

Añadió que detrás de cada embarcación existe una historia de trabajo, navegación y servicio, por lo que compartirlas con el museo significa abrir la puerta para que niños, jóvenes y visitantes conozcan el legado marítimo que ha acompañado el desarrollo del país.

El capitán también reconoció la generosidad de quienes hicieron posible la incorporación de las piezas, así como de las personas que colaboraron con vitrinas y estructuras para garantizar su adecuada conservación y exhibición.

Además de las tres réplicas principales, durante la ceremonia se agradeció la entrega en comodato de dos modelos del Yate Fiesta, construidos por el teniente de fragata retirado Diego Víctor Lanz Cano, los cuales complementan la colección dedicada a las embarcaciones recreativas.

El capitán de altura Carlos Enrique Angulo Hernández subrayó que el Museo Casa del Marino es un proyecto en constante crecimiento, por lo que invitó a integrantes de la comunidad marítima a continuar enriqueciendo el acervo con objetos, documentos y modelos que permitan contar más historias relacionadas con el mar.

Recordó que el recinto nació como una idea compartida entre diversos actores del sector y que hoy se consolida gracias al respaldo de instituciones, donantes y ciudadanos comprometidos con la preservación del patrimonio marítimo.

Con estas incorporaciones, el Museo Casa del Marino fortalece su vocación cultural y educativa, ofreciendo a mazatlecos y turistas una experiencia que permite comprender la evolución de la navegación, la relevancia de la Marina Mercante y el papel que el puerto ha desempeñado en la historia marítima de México.

Ubicado en Paseo Claussen, el museo permanece abierto de martes a domingo, en horario de 10:00 a 17:00 horas, consolidándose como un espacio que invita a descubrir el vínculo histórico de Mazatlán con el mar a través de un acervo que continúa creciendo.

Visitante 50 mil

Laura López Vega se convirtió la tarde del pasado domingo en la visitante número 50 mil del recinto, un acontecimiento que fue reconocido por los organizadores con un breve acto conmemorativo, al destacar la respuesta del público y el creciente interés por conocer este espacio dedicado a preservar la historia marítima.