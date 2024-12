$!Ensamble de Jazz del CMA protagoniza una Noche Mágica en la Villa Navideña

El Ensamble de Jazz del Centro Municipal de Artes, bajo la dirección del maestro Omar Ríos, ofreció un concierto navideño que emocionó al público durante la inauguración de la Villa Navideña en el Parque Central, espacio para la convivencia familiar que estará abierto de lunes a domingo de 17:00 a 22:00 horas.

La magia de la Navidad acompañó la actuación del Ensamble de Jazz del CMA que protagonizó una noche llena de emoción y diversión al atrapar a los espectadores con su energía y pasión durante la interpretación de clásicos como: “Silent Night”, “Holly Jolly Christmas”, “Let it Snow”, “It’s the most wonderful time of the year”, “Frosty the snowman”, “Jingle bell rock” y “Santa Claus is coming to town”, temas que fueron del agrado del público.

A medida que la noche caía, el Parque Central de Mazatlán se iluminó con las luces que daban forma a 350 figuras navideñas, creando un ambiente mágico que transportó a los asistentes a un mundo de fantasía.

Niñas, niños, jóvenes y familias se reunieron para disfrutar de la Villa Navideña, que incluye una pista de hielo, juegos mecánicos, paradores fotográficos, zona de nieve, diversión con burbujas, cine navideño, villancicos y áreas recreativas.

La Banda de Jazz está integrada por David Aguilar, José Luis Pérez, Alfredo Bocanegra, Francisco López, David Cuadras, Diana Ramírez, Rosa María, Javier Brito, José García, Cristian Sánchez, Antonio Lizárraga, Aland Emmanuel, Diana Itzel Ramírez y ⁠Rose Ferreiro, músicos jóvenes que tienen en común estudiar en el CMA.