Enseña Aurora Díaz a niñas y niños a contar historias de sus comunidades a través del cine

Las tradiciones, los conocimientos y las historias de sus comunidades llegaron a la pantalla a través de la mirada de niñas, niños y adolescentes que aprenden a hacer cine de la mano de la realizadora Aurora Díaz.
En el Taller de Cine del programa Saberes Locales, de Alas y Raíces, tuvieron herramientas para convertir sus propias experiencias en cortometrajes documentales y preservar así la memoria cultural de sus pueblos.
Desde 2023, Aurora ha trabajado con comunidades de distintas regiones del estado, entre ellas Los Ángeles del Triunfo, en Guasave; El Trébol, donde colaboró con una comunidad tepehuana; San Miguel Zapotitlán, y más recientemente Casa Peiro, en Pericos.
La iniciativa, explicó la artista, surgió de una invitación del programa estatal Alas y Raíces, coordinado por Jael Álvarez, quien también realiza una labor de vinculación con las comunidades.
Aunque la invitación llegó desde 2022, fue hasta el año siguiente cuando pudo concretarse el proyecto, luego de concluir otros compromisos profesionales y académicos.
Sin embargo, antes de comenzar a trabajar con los grupos, recibió una capacitación especializada para desarrollar actividades con infancias y adolescencias, particularmente con integrantes de pueblos originarios.
“Es importante, por supuesto, que tengas conocimientos de cine, es la base, también tu experiencia en la docencia, pero hay una capacitación muy especial que es para trabajar con niños, niñas y adolescentes y, como son también niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios, hay todo un sistema para iniciar a dar clases en esos talleres”, explicó.
El proceso no se limita a enseñarles a utilizar una cámara. Durante varios meses, los participantes conocen la historia del cine, el lenguaje cinematográfico, elaboran guiones, realizan storyboards, participan en la búsqueda de locaciones y se involucran en la planeación del rodaje.
Los temas también son propuestos por ellos mismos, pues uno de los principios del taller es que sean protagonistas de las historias que desean contar.
“Es un trabajo que se hace con ellos, con ellas. Los temas ellos deciden también”, señaló.
El celular como herramienta para hacer cine
Una de las decisiones metodológicas de Aurora Díaz es trabajar con teléfonos celulares en lugar de depender exclusivamente de cámaras profesionales, pues considera que la enseñanza debe dejar herramientas que los participantes puedan seguir utilizando cuando concluya el taller.
“Si yo llevo una cámara profesional y mi proyecto es en pueblos originarios, ¿qué posibilidades tienen las personas con las que estoy trabajando, mis niños y mis niñas, de hacer una película más adelante con esa cámara que yo les llevé?”, cuestionó.
Por ello, aunque les muestra equipo profesional, micrófonos y accesorios, también les enseña a grabar con celulares, utilizar sus funciones de audio y conocer programas de edición.
“Es más honesto llevar el equipo profesional, tu cámara profesional, que conozcan, que sepan lo que se pueda hacer, pero ¿con qué vas a resolver en este advenimiento de las tecnologías digitales? Entonces, ¿con qué se hace? Con un celular”, explicó.
La intención es que el aprendizaje no dependa de los recursos que lleva la facilitadora, sino que puedan continuar creando con los medios que tienen a su alcance.
“Es importante que les enseñes a trabajar, por eso se trabaja con el celular. Si tú te vas, no van a tener esa cámara profesional”, agregó.
En cada edición se producen varios micro documentales, como se les denomina por su corta duración. En Los Ángeles del Triunfo realizaron cuatro; en San Miguel Zapotitlán, cinco, y en Casa Peiro, tres.
Historias contadas desde las comunidades
Los contenidos de los cortometrajes recuperan prácticas culturales, tradiciones y conocimientos que forman parte de la vida cotidiana de cada comunidad.
En la primera edición, realizada en Los Ángeles del Triunfo, los participantes abordaron la cultura Yoreme mediante historias sobre la danza del venado, la danza de judío, la lengua Yoreme y la elaboración de máscaras tradicionales.
Entre los protagonistas estuvo David, un niño danzante que pertenece a una familia dedicada a esta tradición y que compartió su experiencia frente a la enramada de su casa. Además de contar su historia, participó en la elaboración de guiones, la operación de cámara y el registro de sonido.
En El Trébol, con niñas y niños de la comunidad tepehuana, los documentales abordaron la lengua, la vivienda tradicional y el pisnate, una bebida cuya preparación fue narrada por uno de los participantes a partir de la experiencia de su madre.
En San Miguel Zapotitlán, las historias incluyeron a niñas danzantes de pascola, un pequeño que participa en la danza de judío, alimentos tradicionales y la cosecha de pitahayas en el terreno de los abuelos de una de las participantes.
Mientras que en Casa Peiro, en Pericos, los intereses se dirigieron hacia la historia de la comunidad y las mestizas, además de la elaboración de pan en un horno tradicional, una práctica que, advirtió, está desapareciendo.
Para Aurora, lo importante es que las historias surjan de la mirada de sus propios protagonistas y que los adultos no impongan los temas ni las formas de contarlos.
Aprender a comunicar a través de las imágenes
La realizadora considera que el lenguaje cinematográfico ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas para que las nuevas generaciones se expresen, especialmente porque pertenecen a generaciones familiarizadas con las tecnologías digitales y las plataformas audiovisuales.
Sin embargo, señala que el taller les permite ir más allá de grabar videos o tomar fotografías: aprenden que cada encuadre, movimiento de cámara y composición transmite un significado.
“Ya les enseñamos cómo se comunica, qué quieres comunicar con un encuadre, con un plano cerrado, con un close-up, con un plano abierto. ¿Qué estás comunicando, qué quieres comunicar, qué es lo que quieres decir?”, explicó.
También los acerca a conceptos como la toma en picada y contrapicada, los planos y la construcción de una narrativa visual, mediante ejercicios prácticos que les permiten experimentar con sus propios teléfonos.
"Les decimos que el lenguaje cinematográfico está en todo. Está hasta en la foto que te tomaste, en la selfie que te tomaste en la mañana, hasta en la foto familiar, en el video que grabaste de las mascotas de tu casa. Todo comunica, todo comunica”, expresó.
Los trabajos pasan por distintas etapas de revisión, primero en el ámbito local y posteriormente a nivel nacional, antes de recibir la autorización para su exhibición. También se realizan procesos de edición y subtitulaje, especialmente cuando los documentales están narrados en lenguas originarias.
Una vez aprobados, los materiales se presentan nuevamente en las comunidades y se incorporan a la difusión nacional de Alas y Raíces. Además, representantes de los participantes pueden acudir a encuentros nacionales de Saberes Locales para compartir sus experiencias y exhibir los documentales.
Una experiencia distinta de enseñanza
Con 33 años de servicio en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se desempeñó principalmente como productora en el área de televisión de Comunicación Social, además de su trayectoria como reportera cultural y docente en artes, Aurora Díaz reconoce que trabajar con niñas, niños y adolescentes representa una experiencia distinta.
Aunque encuentra en el arte un punto de encuentro entre todas las generaciones, destaca que impartir estos talleres también implica una responsabilidad particular: garantizar el cuidado y la protección de los participantes.
Esto incluye contar con las autorizaciones de madres y padres para el uso de imagen, así como respetar las disposiciones legales para trabajar con menores de edad.
"Cuando trabajas con niños, niñas y adolescentes, hay permisos que se necesitan, de las familias. Eso es bien importante, es algo que se tiene que cuidar mucho, porque es la protección también de nuestra niñez”, afirmó.
Para la realizadora, cada edición representa también una oportunidad de aprendizaje y de acercamiento a las comunidades y más allá de enseñar técnicas audiovisuales, el propósito es que las nuevas generaciones reconozcan el valor de sus conocimientos, tradiciones y experiencias, y encuentren en el cine una forma de compartirlos con otras personas.