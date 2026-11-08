Enseña Aurora Díaz a niñas y niños a contar historias de sus comunidades a través del cine

Las tradiciones, los conocimientos y las historias de sus comunidades llegaron a la pantalla a través de la mirada de niñas, niños y adolescentes que aprenden a hacer cine de la mano de la realizadora Aurora Díaz.

En el Taller de Cine del programa Saberes Locales, de Alas y Raíces, tuvieron herramientas para convertir sus propias experiencias en cortometrajes documentales y preservar así la memoria cultural de sus pueblos.

Desde 2023, Aurora ha trabajado con comunidades de distintas regiones del estado, entre ellas Los Ángeles del Triunfo, en Guasave; El Trébol, donde colaboró con una comunidad tepehuana; San Miguel Zapotitlán, y más recientemente Casa Peiro, en Pericos.

La iniciativa, explicó la artista, surgió de una invitación del programa estatal Alas y Raíces, coordinado por Jael Álvarez, quien también realiza una labor de vinculación con las comunidades.

Aunque la invitación llegó desde 2022, fue hasta el año siguiente cuando pudo concretarse el proyecto, luego de concluir otros compromisos profesionales y académicos.

Sin embargo, antes de comenzar a trabajar con los grupos, recibió una capacitación especializada para desarrollar actividades con infancias y adolescencias, particularmente con integrantes de pueblos originarios.

“Es importante, por supuesto, que tengas conocimientos de cine, es la base, también tu experiencia en la docencia, pero hay una capacitación muy especial que es para trabajar con niños, niñas y adolescentes y, como son también niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios, hay todo un sistema para iniciar a dar clases en esos talleres”, explicó.

El proceso no se limita a enseñarles a utilizar una cámara. Durante varios meses, los participantes conocen la historia del cine, el lenguaje cinematográfico, elaboran guiones, realizan storyboards, participan en la búsqueda de locaciones y se involucran en la planeación del rodaje.

Los temas también son propuestos por ellos mismos, pues uno de los principios del taller es que sean protagonistas de las historias que desean contar.

“Es un trabajo que se hace con ellos, con ellas. Los temas ellos deciden también”, señaló.

El celular como herramienta para hacer cine

Una de las decisiones metodológicas de Aurora Díaz es trabajar con teléfonos celulares en lugar de depender exclusivamente de cámaras profesionales, pues considera que la enseñanza debe dejar herramientas que los participantes puedan seguir utilizando cuando concluya el taller.

“Si yo llevo una cámara profesional y mi proyecto es en pueblos originarios, ¿qué posibilidades tienen las personas con las que estoy trabajando, mis niños y mis niñas, de hacer una película más adelante con esa cámara que yo les llevé?”, cuestionó.

Por ello, aunque les muestra equipo profesional, micrófonos y accesorios, también les enseña a grabar con celulares, utilizar sus funciones de audio y conocer programas de edición.

“Es más honesto llevar el equipo profesional, tu cámara profesional, que conozcan, que sepan lo que se pueda hacer, pero ¿con qué vas a resolver en este advenimiento de las tecnologías digitales? Entonces, ¿con qué se hace? Con un celular”, explicó.

La intención es que el aprendizaje no dependa de los recursos que lleva la facilitadora, sino que puedan continuar creando con los medios que tienen a su alcance.

“Es importante que les enseñes a trabajar, por eso se trabaja con el celular. Si tú te vas, no van a tener esa cámara profesional”, agregó.

En cada edición se producen varios micro documentales, como se les denomina por su corta duración. En Los Ángeles del Triunfo realizaron cuatro; en San Miguel Zapotitlán, cinco, y en Casa Peiro, tres.