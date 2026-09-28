Enseñan a músicos a cuidar sus instrumentos en el Festival de Cuerdas

El cuidado y mantenimiento de los instrumentos de cuerda fueron abordados durante el taller teórico-práctico “Cuida tu sonido: mantenimiento de la familia del violín y el instrumento histórico, una ventana al sonido de Bach”, impartido por el violinista mazatleco Jonatan Flores, dentro del Festival de Cuerdas de Mazatlán 2026.

La actividad estuvo dirigida a estudiantes y futuros ejecutantes, quienes trabajaron directamente con sus instrumentos para aprender a identificar condiciones adecuadas de conservación, señales de desgaste y posibles fallas mecánicas.

Durante la sesión, Flores compartió recomendaciones para el mantenimiento preventivo de violines, violas y chelos, combinando explicaciones teóricas con demostraciones y ejercicios guiados.

El músico destacó la disposición de los jóvenes participantes, quienes siguieron las indicaciones y se mantuvieron atentos durante las diferentes etapas del taller.

“Fue una experiencia muy agradable, vi a los alumnos muy empeñados y concentrados en cada etapa del proceso; estuvieron atentos y siguieron las indicaciones puntualmente”, expresó.

Flores, quien regresó a Mazatlán después de desarrollar parte de su trayectoria profesional en el extranjero, también destacó la realización de la primera edición del Festival de Cuerdas, beneficiado por la convocatoria PADID 2026.

Consideró que el encuentro representa un espacio para fortalecer la preparación técnica y académica de las nuevas generaciones de instrumentistas, tanto de Sinaloa como de otras partes del País.

“Muy contento de que se esté haciendo el festival, es algo que ya le hacía mucha falta a Mazatlán y estoy justamente esperando que sea el primero de muchos”, manifestó.

El Festival de Cuerdas de Mazatlán 2026 continuará con clases magistrales, recitales, conferencias y conciertos, con actividades dirigidas a estudiantes y abiertas al público interesado en la música.