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Música

Enseñan a músicos a cuidar sus instrumentos en el Festival de Cuerdas

El violinista mazatleco Jonatan Flores impartió el taller ‘Cuida tu sonido’, dirigido a estudiantes y futuros ejecutantes, como parte del encuentro musical
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/09/2026 16:01
28/09/2026 16:01

El cuidado y mantenimiento de los instrumentos de cuerda fueron abordados durante el taller teórico-práctico “Cuida tu sonido: mantenimiento de la familia del violín y el instrumento histórico, una ventana al sonido de Bach”, impartido por el violinista mazatleco Jonatan Flores, dentro del Festival de Cuerdas de Mazatlán 2026.

La actividad estuvo dirigida a estudiantes y futuros ejecutantes, quienes trabajaron directamente con sus instrumentos para aprender a identificar condiciones adecuadas de conservación, señales de desgaste y posibles fallas mecánicas.

Durante la sesión, Flores compartió recomendaciones para el mantenimiento preventivo de violines, violas y chelos, combinando explicaciones teóricas con demostraciones y ejercicios guiados.

El músico destacó la disposición de los jóvenes participantes, quienes siguieron las indicaciones y se mantuvieron atentos durante las diferentes etapas del taller.

“Fue una experiencia muy agradable, vi a los alumnos muy empeñados y concentrados en cada etapa del proceso; estuvieron atentos y siguieron las indicaciones puntualmente”, expresó.

Flores, quien regresó a Mazatlán después de desarrollar parte de su trayectoria profesional en el extranjero, también destacó la realización de la primera edición del Festival de Cuerdas, beneficiado por la convocatoria PADID 2026.

Consideró que el encuentro representa un espacio para fortalecer la preparación técnica y académica de las nuevas generaciones de instrumentistas, tanto de Sinaloa como de otras partes del País.

“Muy contento de que se esté haciendo el festival, es algo que ya le hacía mucha falta a Mazatlán y estoy justamente esperando que sea el primero de muchos”, manifestó.

El Festival de Cuerdas de Mazatlán 2026 continuará con clases magistrales, recitales, conferencias y conciertos, con actividades dirigidas a estudiantes y abiertas al público interesado en la música.

  • $!Los jóvenes realizaron ejercicios de mantenimiento directamente con sus instrumentos.
    Los jóvenes realizaron ejercicios de mantenimiento directamente con sus instrumentos. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!Los participantes conocieron técnicas para conservar en mejores condiciones sus violines, violas y chelos.
    Los participantes conocieron técnicas para conservar en mejores condiciones sus violines, violas y chelos. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!El violinista mazatleco compartió su experiencia con las nuevas generaciones de músicos.
    El violinista mazatleco compartió su experiencia con las nuevas generaciones de músicos. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!Los estudiantes siguieron con atención las explicaciones del músico durante el taller.
    Los estudiantes siguieron con atención las explicaciones del músico durante el taller. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
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