‘Entonces la noche’ un viaje a la identidad y la memoria desde la libertad narrativa

Con una lectura íntima y reflexiva, la autora Ernestina Yépiz compartió con el público los procesos creativos detrás de su obra “Entonces la noche”, esto en la presentación que tuvo en la FeliUAS 2026.

El libro está conformado por seis relatos que, más que piezas independientes construyen un universo continuo donde las obsesiones personales y literarias se entrelazan.

Acompañada por la también escritora Leonor Ramírez, la presentación que tuvo lugar en el Polideportivo universitario, se convirtió en un diálogo abierto sobre la escritura, el lenguaje y la necesidad de explorar nuevas formas narrativas.

Ramírez subrayó la capacidad de Yépiz para dotar a cada texto de una carga poética que trasciende la historia.

“Aquí hay algo más que palabras”, afirmó, al destacar la riqueza de imágenes y la profundidad emocional que habita en cada relato.

“Es la ética de cada una de ellas, la que aporta la función dramática a las historias, incluso nos obliga a reflexionar a la par de la narradora en turno. Los que hemos leído en Cristina, sabemos que antes de que las palabras salgan de su boca, pasan por el cuerpo. La sabe calibrar’, dijo Ramírez.

“Y es así como a lo largo de estas páginas aparecen balbuceos, murmullos, relojes, espejos que comienzan en el cuento uno y persisten hasta el cuento seis. El doble de la primera historia se hincha entre los fantasmas o las desaparecidas de las siguientes. De repente, es como si los seis cuentos fueran una misma cosa. Un universo en donde el ojo es capaz de sostener una mirada más abierta y profunda”, explicó.

Durante su intervención, Yépiz explicó que el origen del libro responde a una búsqueda constante y a la exploración de la identidad.

“Siempre estoy escribiendo lo mismo”, confesó, al referirse a su interés por cuestionar quiénes somos y cómo se construyen las múltiples versiones del yo.

Esta inquietud dijo, se refleja en personajes que se desdoblan, dialogan consigo mismos y transitan entre lo real y lo imaginario.

Otro de los ejes centrales de la obra es la memoria, entendida no sólo como un archivo personal, sino como una herencia colectiva.

La autora señaló que sus relatos se alimentan de recuerdos familiares, imágenes cotidianas y ecos de otras épocas, configurando así un tejido narrativo donde pasado y presente conviven.

El objetivo de “Entonces la noche”, explicó, no es ajustarse a las estructuras tradicionales del cuento, sino asumir el relato como un espacio de libertad.

“La escritura puede ser un ejercicio libre, honesto, fiel a uno mismo”, comentó.

En ese sentido, la autora apuesta por romper con las convenciones formales para privilegiar la experiencia del lenguaje y su capacidad de conectar con el lector.

Ramírez coincidió en este punto al señalar que los textos no buscan un cierre convencional, sino que invitan a una lectura abierta, donde cada historia se expande más allá de la página.

Asimismo, celebró la frescura de la propuesta y su resistencia a encasillarse en moldes literarios.

La presentación cerró con una invitación a la lectura como acto de diálogo.

Para Yépiz, cada interpretación enriquece la obra y revela nuevas capas de sentido.

Por lo que dijo, la noche se plantea no solo como un libro, sino como un punto de encuentro entre ella y el lector, donde la literatura se convierte en conversación y exploración compartida.