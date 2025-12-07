Entre a magia digital y la tradición presentan una ‘Pastorela Moderna’

Actualizada, atrevida y rebosante de energía juvenil, la “Pastorela Moderna” se convirtió en un regalo actoral para Mazatlán. Alumnos y alumnas del Taller de Teatro Infantil del Centro Municipal de las Artes (CMA) presentaron un montaje que, bajo la dirección de la maestra Dulce Guzmán, cautivó al público en el Foro Experimental del CMA.

Catorce jóvenes actores, con edades de entre 4 y 12 años, dieron vida a esta obra, una pastorela infantil contemporánea ideada y escrita por la propia docente. La historia honró la tradición navideña: la anunciación del Ángel Gabriel a María, y el posterior viaje de los pastores a Belén, mientras se enfrentaban a Satanás y su ejército.

Del Ciberespacio al Escenario

Para conectar la tradición con la realidad de sus pupilos, la dramaturga integró el lenguaje digital y cibernético que hoy domina la vida de niños y jóvenes. Los personajes de la obra utilizaron frases modernas como “selfie”, “mi publicación se hizo viral” y “estamos en vivo”, haciendo un guiño divertido al tiempo que los pequeños dedican a las redes sociales y movimientos en internet.

La puesta en escena estuvo llena de chistes, buen humor y variaciones frescas a la pastorela tradicional. Uno de los momentos más originales fue la batalla entre el ejército de Lucifer y el Ángel Gabriel, donde los guerreros celestiales y sus pupilos se enfrascaron en una batalla lírica (rap) para decidir la victoria, misma que se llevaron los ángeles.

Además, la obra ofreció una emotiva variante en la natividad: los ángeles llevaron al niño Jesús para que María lo adoptara.

La maestra Dulce Guzmán dijo estar “muy contenta y satisfecha” con el resultado, y destacó el notable avance y la seguridad escénica de sus estudiantes.

“Estuvimos trabajando arduamente, incluso hoy en la puesta niños y niñas me sorprendieron con diferentes improvisaciones, el resultado fue sensacional”, respondió Guzmán.

La “Pastorela Moderna” fue un rotundo éxito en el Foro Experimental. El público aplaudió efusivamente el desempeño de los jóvenes talentos, quienes demostraron su dedicación y destreza actoral. Al concluir, los adultos no dudaron en abrazar efusivamente a sus pequeños, pero grandes artistas.