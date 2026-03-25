Entre imágenes, música y memoria, Mazatlán revive a Lola la Grande en emotivo homenaje

La memoria de Lola Beltrán se hizo presente no solo en la música, sino también en imágenes y símbolos que envolvieron al Teatro Ángela Peralta durante el concierto “Recordando a Lola la Grande”.

El concierto fue un homenaje que conmovió profundamente a los asistentes, quienes cantaron de principio a fin y despidieron la velada con una ovación de pie.

Desde antes de que sonara la primera nota, el recinto se transformó en un espacio de evocación, ya que sobre el escenario se colocó uno de los vestidos de la cantante y un cuadro con su imagen, mientras que en la pantalla gigante se proyectaron momentos clave de su vida, incluyendo escenas de su funeral, su paso por el cine y su labor altruista.

A lo largo de la noche, estas imágenes acompañaron cada interpretación, reforzando la presencia viva de la artista rosarense.

El programa abrió con una cápsula biográfica que mostró quién fue Lola Beltrán y el impacto de su partida. Posteriormente, Ariadna Rosales interpretó “Paloma Negra”, dando inicio a una velada que retumbó con la fuerza de la música vernácula.

La joven Silvia Zepeda continuó con “Sufriendo a solas”, “Vámonos” y “No volveré” y “Se me olvido otra vez”, acompañada por bailarines del Instituto de Cultura.

“Ella sigue tan presente como hace 30 años”, expresó la cantante, evidenciando el sentir compartido por el público.

Más adelante, Diana Reyes encendió el escenario con temas como “Mi ranchito”, “Mi gusto es”, “Leña de pirul”, “por un amor”, “Ya para qué” y “El Sinaloense”.

Visiblemente emocionada, recordó el impulso que recibió de la homenajeada al ver una fotografía de ella junto a “Lola La Grande”.

“Ella fue la primera que me dio la oportunidad de cantar en un palenque... grande, grande mi Lola querida”, dijo ante los aplausos.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con la aparición de María Elena Leal, quien portó un vestido negro con la imagen de su madre.

“El funeral de Lola Beltrán duró tres días ininterrumpidos... y antes de ser llevada a El Rosario, estuvo aquí”, recordó, aludiendo a las imágenes proyectadas al inicio del espectáculo.

Durante su participación interpretó “los laureles”, “La noche de mi mal”, “ “Si nos dejan”, “Paloma negra”, “Para morir iguales” y “Cucurrucucú Paloma”, mientras el público acompañaba cada verso.

En medio del homenaje, autoridades como el músico Germán Lizárraga; Claudia Valdez, alcaldesa de El Rosario y Óscar García, titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, participaron en la entrega de un reconocimiento a María Elena, que celebró el legado de su madre.

El cierre fue especialmente significativo. María Elena, junto a Silvia Zepeda y Diana Reyes, interpretó “Cuando el destino”, tema que según expresó, tiene un profundo valor en la historia personal de su madre.

“Es una canción sumamente importante en la vida de Lola Beltrán... la interpretamos con profunda admiración”, dijo antes de unir sus voces.

La respuesta del público fue inmediata y con el teatro completamente lleno, los asistentes pidieron otra más, obligando a las intérpretes a regresar para cerrar con “Cucurrucucú Paloma”, en un final cargado de emoción.

Acompañadas por el Mariachi Occidental y el ballet folclórico, la noche concluyó con todos en escena, confirmando que, a 30 años de su partida, Lola Beltrán no sólo permanece en la historia, sino también en el corazón de Mazatlán, de El Rosario y todo Sinaloa.