$!Entre latidos y abismos Alejandro Camacho estremece a Mazatlán con El Teatro del Terror

En un recinto envuelto en sombras profundas y emociones al límite se transformó el Teatro Ángela Peralta, con la presentación de El Teatro del Terror, obra unipersonal en la que Alejandro Camacho rinde homenaje a dos pilares de la literatura fantástica como lo son Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft.

Marcada por una estética minimalista y un enfoque centrado en el terror psicológico, la función permitió a los asistentes experimentar una velada que osciló entre la introspección aguda y la perturbación emocional, gracias a la impecable interpretación de Camacho.

Con un montaje sobrio y preciso, la palabra, gestos y la atmósfera se convirtieron en los ejes principales de esta puesta en escena, la cual estuvo bajo la dirección de Eduardo Ruíz Aviñón.

Por su parte, la musicalización a cargo de Jorge Reyes y Max Jones, cargó con ecos de rituales, respiraciones profundas y texturas sonoras el Ángela Peralta, los cuales parecieran surgir desde cavernas ancestrales, para completar un cuadro sensorial que cautivó desde el primer instante a los asistentes.

Una mente que se desmorona: ‘Corazón Delator’

La función se puso en marcha con la adaptación de ‘Corazón Delator’, uno de los relatos más emblemáticos de Edgar Allan Poe, donde el escenario casi desnudo, está apenas delineado por una tenue luz que recorta la silueta de Camacho.

Desde su aparición, el cuerpo del actor adoptó la rigidez inquietante de un hombre atrapado en su propia obsesión, con una voz modulada con precisión, comenzó a narrar la historia del protagonista en primera persona, acosado por la mirada de un anciano cuyo ojo se convierte en la fuente de su tormento.

En cada una de sus frases, se sentía un claro avance hacia la locura, así como en cada gesto, quedaba plasmada una grieta más en la aparente cordura del personaje interpretado por Camacho.

Haciendo uso de pausas calculadas y movimientos mínimos como inclinaciones de cabeza, pequeños temblores en las manos, respiraciones que incrementan la tensión, el actor atrapó en los primeros segundos al público.

Asimismo, la iluminación respondía a cada uno de sus cambios, oscureciendo o alumbrando, según la experiencia del personaje en la que el personaje entraba en un estado mental cada vez más irracional.

El incesante latido de un corazón que aumentaba y disminuía en fuerza y sonoridad a lo largo de la obra, le daba un toque especial a la puesta, llegando hasta el clímax donde el personaje confianza su crimen, consumido por el eco del latir del corazón oculto bajo el suelo.