’Entre letras, cuerdas y maderas’ comparten su música Humberto Solano y Berna Galindo

‘Entre letras, cuerdas y maderas’, Humberto Solano y Berna Galindo se presentaron en el programa Miércoles de concierto con música de géneros como pop, rock y trova que pusieron a cantar al público que disfrutó el espectáculo en el Paseo del Ángel.

El dueto, que comenzara su recorrido artístico hace 10 años, incluyó en su repertorio temas como El marido de la peluquera, del cantautor español Pedro Guerra, Las cartas sobre la mesa, de Raúl Ornelas; así como Pensándote y Ella se marcha, de Alejandro Filio.

La versatilidad y sensibilidad de ambos artistas en el escenario cautivó a los presentes con canciones noventeras como Agua, y La gota fría, de Jarabe de Palo y Carlos Vives, respectivamente; también sonó el tema Mil horas, de Andrés Calamaro y no podía faltar la trova de Joaquín Sabina con Nos sobran los motivos y 19 días y 500 noches.

Humberto Solano en la guitarra y Berna Galindo en las percusiones, ofrecieron en este concierto las canciones que más los han representado en lugares icónicos de la localidad, basados en el sonido natural de los instrumentos interpretando así las letras a través de cuerdas y maderas.

Antes de cerrar el espectáculo, el dueto recibió de manos de los conductores Brianda Quintero y Miguel Ángel Espinoza un reconocimiento por su valiosa participación en el programa Miércoles de Concierto, que se ha convertido en un punto de reunión entre la buena música y la comunidad, lo cual fortalece la cultura y el arte.