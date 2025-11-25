$!Entre libros y espectáculos, los últimos días de la FIL de Los Mochis

Entre múltiples presentaciones de libros, talleres y espectáculos culminó la Feria del Libro de Los Mochis. Libros de poesía y narrativa, de investigación, talleres llenos de magia teatro y rap, fueron parte de las actividades. Autores como Sylvia Aguilar Zéleny, Isabel Hion, Alaíde Ventura y Julia Melissa Rivas presentaron sus más recientes libros, mientras que Erika Zepeda compartió conocimiento y diversión en talleres y en la escena, disfrutaron de teatro con El Bitache, rap con Eden Soun

La autora presentó también ‘Una falsa diarista’.

Sylvia Aguilar Zéleny conmueve con Nenitas Dos libros presentó la escritora sonorense Sylvia Aguilar Zéleny Nenitas, en el que cuestiona cómo lo aparentemente tierno puede transformarse, de pronto, en algo agresivo o perturbador, y ‘Una falsa diarista’. “Nenitas”, dijo, funciona como un símbolo: dulce y, al mismo tiempo, molesta. Representa esas cosas mínimas y casi insignificantes que terminan por incomodar, como pequeñas piedras que se convierten en heridas. En Una falsa diarista, explora los territorios íntimos de la memoria, el deseo y la vulnerabilidad. La obra, construida como un diario que se transforma en novela, revela las violencias sutiles, las heridas silenciosas y las batallas invisibles que atraviesan la vida de muchas mujeres.

Isabel Ion compartió ‘Hemos descendido al caos’.

Isabel Hion presenta Hemos descendido al caos La escritora Isabel Hion presentó su más reciente libro de cuentos, Hemos descendido al caos, en el que invita al lector a adentrarse en territorios de intimidad oscura, silencios compartidos y revelaciones que surgen en los umbrales de la mente. A través de su prosa, la autora construye un conjunto sobre relaciones familiares tensas, símbolos de origen onírico y personajes que habitan una melancolía sutil.

Alaíde Ventura compartió ‘Autofagia’.

Alaíde Ventura presenta “Autofagia” En Autofagia, la escritora veracruzana Alaíde Ventura Medina explora el cuerpo como territorio narrativo y emocional, y busca provocar una lectura profundamente sensorial. “No hay escape al cuerpo”, afirmó, al señalar que la obra requiere una lectura atenta, sin atajos, debido a la dureza y crudeza de sus imágenes. Autofagia, añadió la autora, está construida para generar incomodidad, pues aborda temas como las relaciones de poder, la memoria, la violencia y la degradación, tanto íntima como social. Explicó que el concepto biológico de la autofagia opera como metáfora central: “comer tu propia historia, editarte, moldearte”.

Julia Melissa Rivas presenta Imperio La sonorense Julia Melissa Rivas presentó Imperio, una obra poética inspirada en el legado literario de Clarice Lispector. En esta serie de poemas, explora los límites del lenguaje y la construcción del mundo interior a través de una voz original y profundamente personal. Destacó que Imperio surge de una conversación íntima con las resonancias estéticas de Lispector, transformadas aquí en una propuesta propia que invita a recorrer un territorio donde conviven el esplendor y la devastación.

Erika Zepeda ofreció el taller Lotería de cuentos.

Erika Zepeda comparte imaginación Erika Zepeda compartió creatividad y diversión con el taller Lotería de cuentos, quien logró transformar las tradicionales cartas de la lotería mexicana en un detonante para la narración de historias sorprendentes. A través de un dinámico juego, cada figura del mazo se convirtió en inspiración para crear relatos breves llenos de color, humor y fantasía. Desde las primeras jugadas, los participantes quedaron atrapados por la propuesta, que invitó a imaginar personajes extraordinarios y situaciones inesperadas.

El Bitache llega a los corazones de los niños.

El Bitache conquista a los niños Una historia mágica y llena de aventura compartió la compañía de títeres El Bitache, que llenó de risas, emoción y fantasía el escenario infantil de la Feria. Su obra, protagonizada por Jacinta, la princesa de las flores, transportó al público a un mundo donde la valentía, la magia y la unión hacen posible vencer al mal. La puesta en escena, interpretada por María Fernanda Mejía, Paola Rascón y Edgar Mejía, utilizó la técnica de títeres de guante y varilla, permitiendo que los personajes cobraran vida con gran expresividad y dinamismo.

Eden Soun rapea con los mochitecos.