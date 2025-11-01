Entre magos, brujas y catrinas, aplauden especial de Día de Muertos de la OSSLA

Con un lleno total en el Teatro Pablo de Villavicencio, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes celebró el Día de Muertos con un rotundo éxito en el Programa 6 de su Temporada de Otoño 2025, titulado “Sinfonía para la Catrina”, que fusionó el terror clásico, la fantasía y el jazz, ofreciendo una experiencia memorable para un público mayoritariamente joven.

Bajo la experimentada dirección de Alexandre Da Costa, quien para la ocasión portaba una capa negra y varita mágica, el programa arrancó con la impactante ”La cabalgata de las valquirias”, de Richard Wagner.

La atmósfera de fantasía y misterio se acentuó con algunos músicos de la OSSLA vestidos con túnicas que evocaban la saga de Harry Potter o alusivas a la festividad.

La expectación del público, muchos de los cuales llegaron ataviados como Catrinas o personajes de la saga de J.K. Rowling, se mantuvo en lo alto. El maestro Da Costa continuó sorprendiendo al público al personificar a la Muerte durante la interpretación de la célebre ”Danza macabra”, de Camille Saint-Saëns, tocando la parte principal del violín que invita a las almas a bailar.

El pianista canadiense John Roney fue recibido con fuertes aplausos al hacer un paréntesis en el repertorio temático para interpretar el número 2 de “Los Preludios”, de George Gershwin. Roney, de quien Da Costa comentó que ha modificado la pieza hasta hacerla “más suya que del autor”, dio una muestra de su virtuosismo con aires de jazz.

El viaje musical al inframundo continuó con un tema recurrente en estas fechas, ”Una noche en la árida montaña”, del ruso Modest Mussorgsky, que narra un aquelarre de brujas, y el escalofriante tema de película ”Psicosis: Narración para orquesta de cuerdas”, de Bernard Herrmann.

Da Costa y la orquesta recrearon con precisión los sonidos chirriantes del cuchillo que hicieron más terrorífico el filme de Alfred Hitchcock, seguido por “El aprendiz de brujo”, de Paul Dukas.

El punto culminante y más esperado por la audiencia millennial fue la ovacionada ”Suite de Harry Potter”, de John Williams, interpretada magistralmente por la OSSLA y acompañada con la proyección de escenas de la película.

Para cerrar con broche de oro, y reafirmando el espíritu del Día de Muertos, la orquesta interpretó el tema tradicional mexicano ”La Llorona”, mientras una Catrina desfilaba por el escenario, uniendo la tradición sinfónica con la cultura popular.

La ovación final fue larga, cerrada y unánime, pero aun restaba una última sorpresa: entre los músicos sonaron las notas de ”Las Mañanitas” y en la pantalla se leía el mensaje: “Felicidades, Alexandre Da Costa” mientras el público cantaba a coro un fragmento de la canción, culminando así una noche de arte, fantasía y celebración.