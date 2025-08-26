‘Entre pinceles y sueños’: el arte cobra vida en la Galería Ángela Peralta

La Galería Ángela Peralta fue el escenario de la exposición colectiva “Entre pinceles y sueños”, una muestra que reunió el talento de 19 niños y dos adultos, alumnos del taller de arte dirigido por Patricia Inclán de Lorenzo.

Durante la exposición, el público pudo apreciar 40 obras realizadas con distintas técnicas como el óleo, carboncillo, acuarela, pastel, acrílico, entre otros, resultado de un proceso creativo lleno de dedicación y entusiasmo.

La muestra fue una celebración del arte como herramienta de expresión y formación desde la infancia.

“Esta exposición es el reflejo de un trabajo en conjunto, en la pasión de los alumnos, la guía de la maestra, el apoyo de las familias y la invaluable colaboración de Cultura. Cada obra aquí presentada nos invita a soñar, a imaginar y a valorar la importancia de fomentar el arte desde la temprana edad”, expresó con emoción la profesora Inclán de Lorenzo durante la inauguración.

Las piezas, variadas en estilo y técnica, mostraron la diversidad de miradas y el compromiso de los participantes por explorar su creatividad.

“La exposición es realmente los trabajos que hicieron durante el año y cada quien escoge los mejores o los que quisieron exponer y son diferentes temas, no es un tema en específico. El mensaje que expresan ellos en sus cuadros es un mensaje de alegría, esa es una idea. Vemos animales, vemos paisajes, vemos de todo, entonces, hay de todo un poco por lo que son variados”, explicó.

Tanto los pequeños artistas como los adultos compartieron un mismo espacio donde el arte fue el puente entre generaciones, emociones y aprendizajes.

El evento no solo destacó por la calidad de las obras, sino también por el ambiente de comunidad y celebración artística, reafirmando la importancia de impulsar espacios culturales que promuevan la formación artística desde edades tempranas.

Alumnos que expusieron fueron:

Isabella Díaz, Inés Manzano, Nathalia Guzmán, Sofía Díaz, Patricio Díaz, Ana Carolina Torres, Julia Millán, Elisa Villaverde, Ana Cristina Vizcarra, María José Tirado, María Paula Velarde, Ximena Lizárraga Correa, Renata Lavín, Mila Orellana, Galia Orellana, Luciana Saracco, Renata García, Daniela de la Cruz, América de la Cruz, Bertha Peñuñuri y Silvia Leticia Osuna.