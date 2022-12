La velada, que inició desde la tarde y terminó en la noche, fue dedicada a Mary Villagrana, fundadora en 2004 de este tributo y, al fallecer, tomó la batuta el poeta Ricardo Baldor en 2017, y a partir de allí en 2018, se sumaron otras personas que conformaron el colectivo nombrado Ciudadanos por la Paz. En honor a Villagrana, una pintura con su rostro y en el foto la imagen de Lennon, se colocaron al frente, entre un mar de veladoras encendidas.

Durante el programa se cantaron desde canciones emblemáticas de Los Beatles como Come Together, Oh, darling, Anna, Let it be, y la mayoría de John Lennon ya en solitario, como Imagine, Mother, Power to the people, Woman, Working Class hero, Across the Universo, Watching the wheels, Give change of the peace y un largo etcétera.

A su vez, hubo una exhibición de manteles bordados, pinturas y retratos con el rostro de Lennon o con sus frases pacifistas, y una proyección permanente de fotografías de Los Beatles y de Lennon.