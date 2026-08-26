Entre risas, llantos y reclamos, brinda ‘Fruncidos’ un homenaje a la amistad inquebrantable

Una selfie teatral, una muestra en la que se resalta el valor de la amistad, dejando claro que ni el tiempo, ni cualquier circunstancia puede romperla, es lo que el público pudo disfrutar la noche del martes en el Teatro Pablo de Villavicencio, con la obra Fruncidos, presentada por la Compañía Teatral del Norte.
La obra, protagonizada por los actores Jesús Ochoa y Sergio Galindo, presenta a dos grandes amigos, Melitón y El Chato, dos grandes amigos de la serranía, quienes con un jocoso lenguaje muy sonorense, van narrando su día, reviviendo sus glorias y vivencias pasadas, al calor de un buen vaso de bacanora, quienes entre risas, llantos y reclamos, y hasta con mentadas de madre, enfrentan el tema de la soledad.
Dos sillas, un arreglo floral, un banco, un hacha y un gastado bat de beisbol, son los únicos elementos que predominan en el escenario, fusionándose con el talento actoral de sus protagonistas, presentando una historia en la que hasta el público participó, trayendo a personajes como el güero, la güerita, la cruzita, la fina, don Filiberto, entre muchos otros que se van abonando a este melodrama, confirmando en su contenido, que hasta en los momentos más duros, el humor puede ser una forma poderosa de sobrevivir.
Más allá de la historia, la obra muestra esa complicidad, la inquebrantable amistad entre los dos viejos viudos, quienes se llevan mucho, muy pero muy pesado, y cuanto más se quieren más se insultan, mostrando incluso por momentos algunos destellos de ternura, sobre todo al hablar de sus fallecidas esposas, por quienes demuestran un gran amor y fidelidad.
Con una sólida trayectoria en teatro y cine, más de 50 largometrajes nacionales e internacionales en su haber y numerosos reconocimientos como el Premio Ariel, el actor sonorense Jesús Ochoa comparte escenario con el propio Sergio Galindo, también sonorense y autor de la obra, acreedor de la Medalla Xavier Villaurrutia, otorgada por el INBAL, por su trayectoria y contribución al teatro nacional, y fundador de la Compañía Teatral del Norte, agrupación fundada en 1995 en Hermosillo, Sonora, que se ha consolidado como referente del teatro independiente en México.
A lo largo de tres décadas la Compañía Teatral del Norte ha participado en destacadas muestras estatales, regionales y nacionales, ha realizado giras por México y Estados Unidos, y cuenta con un amplio repertorio de obras en activo.
En 2018, la asociación inauguró El Mentidero, su propio centro artístico y cultural en la ciudad de Hermosillo, consolidando su compromiso con la creación, formación y difusión de las artes escénicas.
Cabe destacar, que la obra también tendrá presentaciones en Mazatlán y Los Mochis, para después continuar su gira por otros estados del país.