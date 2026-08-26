Entre risas, llantos y reclamos, brinda ‘Fruncidos’ un homenaje a la amistad inquebrantable

Una selfie teatral, una muestra en la que se resalta el valor de la amistad, dejando claro que ni el tiempo, ni cualquier circunstancia puede romperla, es lo que el público pudo disfrutar la noche del martes en el Teatro Pablo de Villavicencio, con la obra Fruncidos, presentada por la Compañía Teatral del Norte. La obra, protagonizada por los actores Jesús Ochoa y Sergio Galindo, presenta a dos grandes amigos, Melitón y El Chato, dos grandes amigos de la serranía, quienes con un jocoso lenguaje muy sonorense, van narrando su día, reviviendo sus glorias y vivencias pasadas, al calor de un buen vaso de bacanora, quienes entre risas, llantos y reclamos, y hasta con mentadas de madre, enfrentan el tema de la soledad.

Jesús Ochoa da vida “El Chato”.

Dos sillas, un arreglo floral, un banco, un hacha y un gastado bat de beisbol, son los únicos elementos que predominan en el escenario, fusionándose con el talento actoral de sus protagonistas, presentando una historia en la que hasta el público participó, trayendo a personajes como el güero, la güerita, la cruzita, la fina, don Filiberto, entre muchos otros que se van abonando a este melodrama, confirmando en su contenido, que hasta en los momentos más duros, el humor puede ser una forma poderosa de sobrevivir. Más allá de la historia, la obra muestra esa complicidad, la inquebrantable amistad entre los dos viejos viudos, quienes se llevan mucho, muy pero muy pesado, y cuanto más se quieren más se insultan, mostrando incluso por momentos algunos destellos de ternura, sobre todo al hablar de sus fallecidas esposas, por quienes demuestran un gran amor y fidelidad.

Sergio Galindo interpreta a Melitón.