Entrega El Colegio de Sinaloa becas de Disertación Doctoral

El Colegio de Sinaloa otorgó las becas de Disertación Doctoral en Ciencias Biomédicas y de la Salud “Leopoldo Flores Romo; en Ciencias Sociales y Humanidades “Raúl Cervantes Ahumada y en Ciencias Económicas y Políticas “José Luis Ceceña Gámez”.

El propósito es seguir apoyando el trabajo de académicos sinaloenses.

En la entrega estuvo el maestro Élmer Mendoza, presidente de la institución, quien felicitó y reconoció a los tres becarios, además de exhortarlos a continuar con sus investigaciones para seguir contribuyendo en dichas áreas a beneficio del estado.

La beca en Ciencias Biomédicas y de la Salud “Leopoldo Flores Romo” entregada a Ana María Castañeda Meléndrez, con el tema Caracterización molecular y mecanismos de virulencia de aislados clínicos de Escherichia coli patogénicas extraintestinales del Hospital General de Culiacán.

La beca en Ciencias Sociales y Humanidades “Raúl Cervantes Ahumada” acreditada a Orlando Godoy Rivera, con su tesis El ritual urbano a partir del imaginario del miedo en Culiacán Rosales.

Y la beca en Ciencias Económicas y Políticas “José Luis Ceceña Gámez” otorgada a Karla Paola Olguín Guizado, con la investigación del Impacto económico de la inversión extranjera directa sobre el empleo en el sector automotriz mexicano 2014-2022.

Cada becario recibirá un apoyo mensual de 12 mil 500 pesos por un periodo de seis meses, de marzo a agosto de 2026; por su parte, los acreedores a las becas entregarán una copia de la tesis doctoral aprobada.

La entrega tuvo lugar en las instalaciones de la institución.