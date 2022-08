$!Entrega el Colegio de Sinaloa becas de disertación doctoral

El Colegio de Sinaloa llevó a cabo la entrega de becas de disertación doctoral en su edición 2022, en diferentes campos del conocimiento, siendo ocho los seleccionados que recibirán 12 mil 500 pesos, durante un periodo de seis meses.

Carlos Zazueta Manjarrez director de acervos históricos y biblioteca, compartió que el Colegio de Sinaloa ha ofrecido a la comunidad académica dos becas de disertación doctoral en importantes campos del conocimiento, una de ellas es la Raúl Cervantes Ahumada en las Ciencias Sociales y Humanidades, y la Hugo Aréchiga Urtusuástegui en las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

“Estos dos apoyos se han otorgado en la fase crítica y terminal del proceso de titulación cuando otras instituciones ya no dan ningún otro recurso económico a los aspirantes al doctorado”, detalló Zazueta Manjarrez.

Agregó que Raúl Cervantes Ahumada se ha otorgado desde el año 2000, y hasta la fecha la han obtenido 22 candidatos al grado de doctor, elaborando sus tesis en diversos campos de la ciencia sociales, como la historia económica, informática aplicada, antropología social, sicología social y educativa, lingüística, sociología, historia regional y política regional.

Zazueta Manjarrez detalló que en el 2013 fue el único año en que se declaró vacante, y hasta la fecha ha sido entregada de manera ininterrumpida, y respecto a la beca Hugo Aréchiga Urtuzuástegui se ha entregado desde el 2004, año en qué se instituyó como homenaje a la memoria de este colegiado fallecido un año antes, y la han obtenido hasta la fecha un total de 10 candidatos al grado de doctor.

Élmer Mendoza Valenzuela, presidente del Colegio de Sinaloa, felicitó a los ocho becarios, además de reconocer que las becas llevan nombres de prestigiados colegiados reconocidos en el país por su trabajo.

“Me da mucho gusto estar aquí retomando este programa y no puedo evitar decirles que no pudiéramos avanzar en esto, y vamos a seguir avanzando, incluso vamos a ampliar el tipo de apoyo para artistas jóvenes, y esto no pudiéramos hacerlo sin el apoyo de nuestro gobernador Rubén Rocha Moya, porque él también es un doctor, y sabe que es lo que queremos, y porque entiende el por qué estamos en el Colegio de Sinaloa preocupados por impulsar la educación en todos los niveles”, destacó Mendoza Valenzuela.

Este año los becarios seleccionados fueron:

-Carolina Salas Singh (Beca Hugo Aréchiga Urtuzuástegui en Ciencias Biomédicas y de la Salud).

-María Alejandra Galindo Cáceres (Beca Jesús Kumate Rodríguez en Ciencias Biomédicas y de la Salud, área de la salud pública).

-Itzé Coronel Salomón (Beca en Ciencias Sociales y Humanidades “Raúl Cervantes Ahumada).

-Martín Alonso Juárez Armenta (Beca en Ciencias Sociales y Humanidades Raúl Cervantes Ahumada).

-Jesús Alfredo Amaya Padilla (Beca José Luis Ceceña Gámez en Ciencias Económicas y Políticas).

-Rocío Sarahí Osuna Soler (Beca José Luis Ceceña Gámez, en Ciencias Económicas y Políticas).

-Sara Nohemí Velarde Sarabia (Beca Sergio Ortega Noriega, en Historia y Estudios Regionales).

Daniela Heredia Hernández (Beca Sergio Ortega Noriega, en Historia y Estudios Regionales).

