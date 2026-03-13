Entrega El Colegio de Sinaloa las Becas de Disertación Doctoral 2026

El Colegio de Sinaloa realizó la entrega de las Becas de Disertación Doctoral en su edición 2026, a candidatos a obtener el grado de doctor en un acto celebrado en la institución.

El objetivo es apoyar la creatividad de los académicos sinaloenses, colaborando en el fortalecimiento del posgrado y la investigación que ellos realizan.

En la entrega de las becas estuvo presente el maestro Élmer Mendoza, presidente de El Colegio de Sinaloa, quien compartió que este proyecto es uno de los más valorados en este organismo: “una de las misiones de la institución es contribuir a que los jóvenes sinaloenses logren concluir etapas importantes en su formación y nuestro propósito es impulsar todo lo que tiene que ver con la educación.”

Cada becario obtendrá un apoyo mensual de 12 mil 500 pesos por un periodo de seis meses, de marzo a agosto de 2026; a su vez los acreedores a las becas se comprometen a entregar una copia de la tesis doctoral aprobada.

Los becarios

Beca en Ciencias Biomédicas con orientación en Neurociencias “Hugo Aréchiga Urtuzuástegui”, fue para Kasandra Aguilar Cázarez, con el tema: “Estudio de las interacciones recíprocas entre gliomas IDH1-mutantes de bajo grado y neuronas”.

Beca en Ciencias Médicas con orientación en Salud Pública “Jesús Kumate Rodríguez”, la obtuvo Miriam Jaqueline Benítez Báez, con la tesis: “Interacciones entre lactoferrina plasmática, componentes de la dieta, microbiota intestinal y polimorfismo del gen LTF en el síndrome metabólico: un estudio multi-ómico en población mexicana”.

Beca en Ciencias Biomédicas y de la Salud con orientación en Inmunología “Leopoldo Flores Romo”, fue para Bricia Melissa Gutiérrez Zepeda, con la tesis: “Análisis de expresión de un grupo de genes que participan en la activación, diferenciación y/o proliferación de células B en pacientes con inmunodeficiencia común variable”.

Beca en Ciencias Sociales y Humanidades “Raúl Cervantes Ahumada”, fue acreedor Carlos Mijaíl Lamas Alfaro, con el tema: “Estrategias documentales en la poesía documental de México y Centroamérica: el caso de Salvador Novo, Ernesto Cárdenas, José Emilio Pacheco y Mario Bojórquez”.

Beca en Ciencias Económicas y Políticas “José Luis Ceceña Gámez”, fue otorgada a Jairo Elí Valdez Bátiz, con el trabajo: “Construcción de paz desde el deporte: el fútbol comunitario como catalizador de paz en las juventudes”.

Beca en Historia y Estudios Regionales “Sergio Ortega Noriega”, la obtuvo Alberto Carlos García Velasco, con el tema: “Procesos electorales y normalidad política en Sinaloa después de la Restauración Republicana (1876-1880)”.

Cabe mencionar que en el acto de entrega estuvieron cuatro de los becarios y —en ausencia de Kasandra Aguilar Cázares— recibió el reconocimiento su papá, Gustavo Aguilar Aguilar.

Asimismo, Mijaíl Lamas Alfaro no estuvo presente debido a que se encuentra fuera de la ciudad.