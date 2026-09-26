Entrega Isic 4.4 millones a culturas comunitarias de Sinaloa

El Instituto Sinaloense de Cultura entregó apoyos PACMYC 2026 por 4.4 millones de pesos este viernes en Culiacán. Esta inversión histórica fortalecerá expresiones culturales comunitarias, preservando tradiciones, memoria e identidad de pueblos sinaloenses. El programa impulsa proyectos locales.

La ceremonia, realizada a las 13:00 horas, formalizó la entrega de estímulos a representantes de proyectos seleccionados. En el acto estuvieron presentes autoridades del Instituto Sinaloense de Cultura, de la Secretaría de Cultura federal, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) tiene una trayectoria de más de cuatro décadas en el país. En Sinaloa, el presupuesto para este esquema aumentó de 600 mil pesos en 2021 a 4.4 millones de pesos en la presente edición, lo que permite apoyar más proyectos.

”El PACMYC es uno de los programas que permiten fortalecer las expresiones culturales desde las propias comunidades”, expresó Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, al destacar la importancia de la iniciativa.

Avilés Ochoa añadió que, por primera ocasión, los apoyos individuales pueden alcanzar hasta 150 mil pesos, dependiendo de las características de cada propuesta. Subrayó que el programa no solo entrega recursos, sino que ofrece acompañamiento y seguimiento a los proyectos.

El director del Isic señaló que muchas iniciativas culturales comunitarias, especialmente las relacionadas con museos en municipios como San Ignacio, han encontrado en el PACMYC una base para desarrollar su patrimonio. Confirmó la disposición del ISIC para conocer los avances de estos trabajos.

Avilés Ochoa también resaltó la dimensión económica de la cultura, que contribuye a la construcción de identidad y comunidad, y que se manifiesta en actividades como las artesanías.

Por su parte, Paloma Bonfil Sánchez, directora general Técnica y de Investigación de las Culturas Populares de la Secretaría de Cultura federal, enfatizó la relevancia de estos recursos. Reconoció el trabajo de colectivos y promotores que participan en el programa.

Bonfil Sánchez afirmó que las culturas vivas se expresan a través de los colores, sonidos, sabores, danzas y memorias de las diversas regiones. Manifestó la disposición de la instancia federal para colaborar con el Gobierno del Estado y el Isic.

La ceremonia incluyó una exhibición de floreo de soga, a cargo del proyecto “Escuela de monta a caballo y charrería: Patrimonio, deporte, arte, cultura y tradición”. También se proyectó un video del Coro Infantil “Niños Yoremes Cantores de Sinaloa”, de La Cuesta Alta, El Fuerte, beneficiado en 2024.

La jornada culminó con la entrega de los apoyos a los representantes de los proyectos seleccionados, quienes recibieron los estímulos para el desarrollo de sus propuestas.