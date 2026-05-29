Entregan acervo bibliográfico ‘25 para el 25’ a estudiantes de preparatoria

En el plantel 02 ‘Prof. Braulio Pizarro Ceballos’, de Los Mochis, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del acervo bibliográfico de la colección “25 para el 25”, donado por el Fondo de Cultura Económica, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, al Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.

Este donativo consta de 3 mil ejemplares que serán distribuidos gratuitamente entre las y los alumnos de Cobaes, con el propósito de fortalecer el acceso a la lectura y enriquecer su formación educativa y cultural.

Durante el evento, Santiago Inzunza Cázares, el director general de Cobaes y Juan Salvador Avilés, director del Isic, coincidieron en la importancia de fomentar el hábito de la lectura entre las nuevas generaciones, destacando que los libros no sólo fortalecen el aprendizaje académico, sino que también contribuyen al desarrollo emocional, crítico y humano de las y los jóvenes.

Juan Salvador Avilés Ochoa destacó que actualmente Sinaloa cuenta con una red de bibliotecas integrada por más de 7 mil espacios de lectura distribuidos en distintos municipios.

La colección reúne obras de destacadas autoras y autores latinoamericanos, entre ellos Gabriel García Márquez, e incluye un lanzamiento inédito que forma parte de esta estrategia nacional de impulso a la lectura.

Durante la presentación también se destacó que fue necesario solicitar a Cuba los derechos para la publicación de la obra del Nobel colombiano incluida en esta colección.

“25 para el 25” es una iniciativa promovida por el Gobierno de México que busca fortalecer la cultura y la identidad de los pueblos de América Latina a través de libros que dialogan con los contextos sociales y culturales actuales.

A esta acción se suman instituciones educativas como Cobaes y Conalep, así como Editorial UAS, lo que permitirá que la colección llegue directamente a su público objetivo en todo el estado.

Con esta entrega, el Instituto Sinaloense de Cultura reafirma su compromiso de acercar libros y contenidos de calidad a las y los jóvenes sinaloenses, impulsando acciones de promoción lectora en coordinación con instituciones educativas de todo el estado.