Entregan de libros gratuitos de la colección ‘25 para el 25’

La Plazuela Rosales fue el punto de reunión para jóvenes estudiantes de Cobaes, Conalep, de la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma de Sinaloa, participarán en la entrega de libros gratuitos de la Colección denominada 25 para el 25. Esta actividad tiene como objetivo el fomento de la lectura a través del Fondo de Cultura Económica, Sthefany Rea Reátiga, presidenta de la comisión de Arte y Cultura del Congreso de Sinaloa, compartió que estas acciones son el deseo de acercar a los jóvenes a lectura, y así contribuir a la construcción de una república cultural, y una república de lectores. "Esta colección representa la impresión de 2.5 millones de libros, los cuales no sólo se están repartiendo en las 32 entidades de la federación, sino en todos los países de todo el continente, esto con la intensión de fomentar lazos de solidaridad, de construcción de comunidad entre los pueblos de América Latina, trasformando hoy la manera en como se lleva la lectura a cada rincón de este país”, señaló Rea Reátiga.

Jóvenes de distintas instituciones educativas reciben libros.

En su mensaje, Juan salvador Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura, detalló que Sinaloa es un estado ejemplar entre los estados de la república, en materia de fomento a la lectura, y a la escritura. "Sinaloa es uno de los estados que ocupa el número 12 de los 32, en contar con bibliotecas. No es casual que tengamos aquí las instituciones que más bibliotecas tienen a lo largo de su historia, la Universidad Autónoma de Sinaloa posee 160, distribuidas en los 20 municipios de Sinaloa, el Colegio de Bachilleres posee 62 en sus 127 planteles, Conalep tiene bibliotecas en todos los planteles en donde tiene presencia, y el Instituto Sinaloense de Cultura, tiene la red estatal de bibliotecas, contando con más de 7 mil 400, de estas, Sinaloa ocupa el doceavo lugar”, detalló.

Jóvenes se muestran interesados en la lectura.

Agregó, que cuando el Gobernador de Sinaloa comenzó su administración, Sinaloa contaba con 160 bibliotecas, ocupando el puesto número 14, reabriéndose seis con el apoyo de Cobaes en Badiraguato, sumando actualmente 168 bibliotecas, superando a estados como Chihuahua y Durango. Avilés Ochoa subrayó que, las ferias del libro también son una muestra de la fortaleza cultural en materia de fomento a la lectura y escritura que hay en Sinaloa. “Este mes de marzo, habrá un evento donde se promueve arduamente el fomento a la lectura, el cual se desarrollará en Recoveco, pero también en Guamúchil, entre otras que se realizarán en el año. Nos da mucho gusto que estén aquí, los libros están seleccionados con literatura del siglo 20 en distintos géneros”, dijo.

El escritor y representante del Fondo de Cultura Económica, Imanol Caneyada, quien señaló que la lectura es fundamental para el desarrollo del ser humano, un actividad que cualquiera puede realizar por el simple hecho de poder hacerlo, hasta volverse un hábito. “La lectura me ha dado el súper poder de la empatía, porque puede ponerse en los zapatos de lo que cuentan los escritores en sus libros. Leer es un alto de rebeldía, porque es decirle al sistema, yo te desafío ante este mundo injusto”, dijo.

La Diputada Sthefany Rea detalla que en colección se están entregando más de 2.5 millones de libros en todo el país.

Juan Salvador Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura.