Entregarán a Orenda Gerardo el Premio ‘Palmas de Oro 2025’

“La verdad me siento muy honrada por este reconocimiento que me están entregando el Círculo Nacional de Periodistas, agradezco que se hayan fijado en mi trayectoria, para mi significa un logro importante en mi carrera como cantante y promotora cultural de mi tierra”, señaló la sinaloense.

Como cantante dijo, que no hay género que no haya explorado con su mirada dramática, su entrega absoluta y ese filo satírico con el que, a veces, acaricia y otras tantas sacude.

Su voz es un cruce de caminos, un lugar donde se dan la mano Agustín Lara y Joaquín Sabina, donde Pedro Infante vuelve a nacer y la trova se hace canto de frontera.

“Yo canto desde boleros hasta rock, pasando por la rumba, el blues y la canción mexicana que no podía faltar, mi repertorio genera emociones, a través de espectáculos como Blanco diván de tul, El vinagre en las heridas, Luces de cabaret y el provocador performance La Novia de Culiacán, demostrando que no solo me importa interpretar, no me limito interpretar: encarna, revive, transforma.

Orenda es egresada de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente, ha hecho de su formación una herramienta para narrar desde el escenario.

“Más que una cantante, soy una narradora de atmósferas, directora artística, productora y artífice de mundos, donde la música se entreteje con el teatro, la poesía y la memoria colectiva”.

Su presencia escénica se ha destacado por ser sorpresiva, casi teatral, un acto de entrega sin reservas. La cantante compartió también que no solo se debe al escenario, sino también a muchas personas que se han cruzado en su camino.