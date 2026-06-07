Entregarán el 10 de junio, el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen

CULIACÁN._ La entrega del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2026 que obtuvieron Verónica Murguía, en la categoría de cuento, y Zaría Abreu Flores, en poesía, se llevará a cabo el miércoles 10 de junio, a las 18:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

En la edición 2026 de este importante premio, se recibieron a concurso 308 poemarios y 252 libros de cuento, para un total de 560 postulaciones, obras que fueron sometidas a un riguroso proceso de selección por parte del jurado de cada categoría.

En Cuento resultó ganadora la obra “Asfódelo”, firmada con el seudónimo Changeling, de Verónica Murguía, seleccionada por unanimidad por el jurado integrado por Ana García Bergua, Leonor Ramírez y Mario Sánchez Carbajal, quienes destacaron que se trata de “un proyecto de gran solidez desde su propia concepción”, donde “la reescritura del mito, la densidad simbólica y el rigor formal constituyen una visión literaria profundamente articulada”.

El acta señala que “está construido como una experiencia de lenguaje y de estructura, logrando una unidad orgánica en la que cada pieza dialoga con una arquitectura narrativa de gran lucidez”.

En Poesía, la obra ganadora fue Flor de agua, firmada bajo el seudónimo Nisayee, de Zaría Abreu Flores, elegida por el jurado conformado por Mercedes Alvarado, Mijail Lamas y José Roberto López Martínez, quienes reconocieron en el libro “una elegía en la que, desde el duelo y la rabia, se reconstruyen las imágenes del feminicidio”.

El acta añade que la obra aborda el tema “desde la pérdida humana y el dolor íntimo”, destacando además “la utilización de recursos documentales y otras maneras de enunciar los hechos”.

Sobre el premio

El Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, dotado de 150 mil pesos en cada categoría, está dirigido a escritores mexicanos y, desde su creación en 1990, lo han obtenido autores hoy de reconocimiento nacional e internacional, entre ellos Eduardo Langagne, Ana Clavel, Juan Domingo Argüelles, Efraín Bartolomé, Rosina Conde, Adriana González Mateos, Mónica Lavín, Cosme Álvarez, Juan José Rodríguez, Jesús Ramón Ibarra, Mancilla Sánchez, Óscar David López Cabello, Eduardo Saravia, Geney Beltrán, Mijail Lamas, Sofía Morfín y muchos otros.