MÉXICO._ Este domingo 11 de febrero se entregará el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2023 a la escritora Carmen Boullosa, en un evento a realizarse a las 12:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con una lectura dramatizada a cargo de Brian Omar y Miranda Ruiz Owen.

El Premio Bellas Artes de Trayectoria Literaria Inés Arredondo está dotado con 300 mil pesos y es para escritoras mayores de 55 años. Las candidatas suelen ser propuestas por instituciones culturales o educativas, asociaciones civiles dedicadas a la promoción de la literatura.

Este premio es otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el gobierno del estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura,

Actualmente cuenta cinco emisiones y sus respectivas ganadoras son en 2018, Beatriz Espejo; en 2019, Pura López Colomé; en Tedi López Mills; 2022, Cristina Pacheco y en la edición 2023, Carmen Boullosa.

El jurado de este galardón en la más reciente emisión, estuvo integrado por Brenda Lozano, Ana Belén López y Claudina Domingo, quienes consideraron que la autora de El libro de Eva, ha explorado una gran diversidad de temas y géneros literarios en las últimas décadas, por lo cual ha logrado, a través de sus publicaciones, una gran resonancia internacional y ha llevado lejos la literatura escrita por mujeres mexicanas.

Al enterarse de haber ganado este importante reconocimiento, Carmen Boullosa refirió que desde hace 54 años escribe todos los días y es parte de su proceso creativo ante cualquier obra.

“Escribir es mi día a día. Y como todo día, escribir tiene momentos y lapsos contrastantes. Voy a la biblioteca, escribo mis notas, estudios, pruebo posibilidades, me hago preguntas, desconfío de mí, urdo, pienso. Luego (y antes) sueño, imagino, tiro lo que he escrito y vuelvo a escribir. Así es: no sé qué es ‘creatividad’, si no es un guiso de ingredientes algo estridentes y que parecen de coincidencia imposible”, agregó.

Carmen Boullosa

Carmen Boullosa es poeta, novelista y dramaturga. Nació en la Ciudad de México en 1954. Autora de 19 novelas, una docena de libros de poesía y tres de ensayos, sus más recientes publicaciones son La aguja en el pajar, la novela El libro de Eva y Lealtad alterado –poemas e imágenes- creado a cuatro manos con la artista mexicana Magali Lara.

Durante décadas su obra narrativa y poética ha sido también publicada en otros idiomas, y estudiada por académicos y críticos literarios. Ha recibido el Premio Xavier Villaurrutia en 1990 por Antes (novela), La salvaja (poemas) y Papeles irresponsables, el premio Liberaturpreis por la versión al alemán (de Susane Lange) de la novela La milagrosa; el Anna Seghers por el conjunto de su obra, el Premio de Novela Café Gijón por El complot de los románticos, el Rosalía de Castro por su trayectoria y el Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco de la FILEY 2023, entre otras distinciones.

Es Doctora Honoris Causa por el Institute of Doctoral Studies for the Visual Arts (IDSVA). Fue becaria de la Fundación Guggenheim, del Cullman Center, de la DAAD, del Fonca, y profesora distinguida en las universidades Georgetown, Columbia y San Diego State; Cátedra Andrés Bello en NYU; Cátedra Reyes en la Sorbona; profesora visitante en la Universidad Blaise Pascal de Clermont Ferrand, principalmente.