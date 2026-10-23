Entregarán Reconocimiento a la Trayectoria Artística y Cultural en Comunidades Originarias

El Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Sinaloa 2026 y el Instituto Sinaloense de Cultura como parte del Festival Cultural Sinaloa, llevará a cabo la ceremonia de entrega del Reconocimiento a la Trayectoria Artística y Cultural en Comunidades Originarias 2026, el próximo lunes 26 de octubre, a las 18:00 horas., en el Centro de Literatura (CELIT) .

El reconocimiento referido será entregado a José Humberto Juárez Buitimea, originario de El Zapotillo 1, San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, quien destaca por su trabajo como promotor cultural, escritor y divulgador de la cultura yoreme -mayo en el estado de Sinaloa.

En su desempeño ha dedicado gran parte de su trayectoria al rescate, preservación y difusión de las tradiciones, memoria oral, ceremonias y expresiones culturales del pueblo yoreme.

Es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Es autor de los libros: Miradas Yoremes convertidas en leyendas; y Looria Paxko.

El Reconocimiento a la Trayectoria Artística y Cultural en Comunidades Originarias, se sustenta sobre la base de los principios esenciales de la inclusión, el reconocimiento a la diversidad cultural y en apoyo a la construcción de una convivencia social más plena.

Su propósito es reconocer el trabajo y trayectoria de los artistas y promotores de la cultura y tradiciones de los pueblos originarios, y está dotado de un reconocimiento y un estímulo económico por la cantidad de 80 mil pesos al destacado creador y gestor cultural por haber contribuido de manera notable con su labor al engrandecimiento de la identidad artística y cultural de la región.