Cultura

#EnVivo | Presentación de candidatos del Carnaval de Mazatlán 2027

Desde el Teatro Ángela Peralta, presentan a los aspirantes a las coronas de la máxima fiesta del puerto, que se celebrará del 4 al 9 de febrero bajo el lema ‘Amamos nuestras tradiciones’
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/10/2026 19:02
24/10/2026 19:02
#Candidatos
#Carnaval de Mazatlán 2027
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