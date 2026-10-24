24 octubre 2026
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Cultura
#EnVivo | Presentación de candidatos del Carnaval de Mazatlán 2027
Desde el Teatro Ángela Peralta, presentan a los aspirantes a las coronas de la máxima fiesta del puerto, que se celebrará del 4 al 9 de febrero bajo el lema ‘Amamos nuestras tradiciones’
Noroeste/Redacción
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24/10/2026 19:02
24/10/2026 19:02
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#Candidatos
#Carnaval de Mazatlán 2027