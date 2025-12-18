Envuelve el espíritu navideño a Los Mochis con ‘Sinfonía de Paz’

LOS MOCHIS._ Con una ovación de pie por parte del público, se llevó a cabo la presentación inaugural de la Orquesta Sinfónica de Los Mochis, dirigida por el maestro Miguel Salmon Del Real, director de orquesta de trayectoria internacional, con el concierto ‘Sinfonía de paz’.

Bajo una atmósfera de luces y con el lema “Mucho Mochis”, la naciente sinfónica ofreció un emotivo concierto que dio inicio a las celebraciones decembrinas, en un evento cultural organizado por Pioneros de Los Mochis, logrando reunir a familias enteras en el Centro de Usos Múltiples de la ciudad.

La magia de la Navidad se hizo presente a través de cada instrumento de la orquesta y de la participación de los coros locales, generando una profunda conexión con el público.

El concierto, explicó Miguel Salmón del Real, se perfila como una propuesta cultural con potencial para consolidarse como una nueva tradición anual en la ciudad.

El repertorio incluyó reconocidos villancicos de distintas partes del mundo, destacando una versión sinfónico-coral de “Noche de Paz”, además de otros clásicos navideños.

La velada contó con la participación de destacados intérpretes como las mochitenses Arisbé de la Barrera y Anahid Hallal, así como Cynthia del Carmen y Leoncio Luna.