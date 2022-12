De acuerdo con la lista publicada de los diez títulos más leídos, misma que no aporta cifras absolutas por cada libro prestado, Gabriel García Márquez es el escritor que repite con dos títulos: Cien años de soledad , ubicado en la octava posición, y El amor en los tiempos del cólera , en la novena.

La otra novela en español entre los libros más solicitados por los lectores neoyorquinos es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón.

Otros títulos de éxito que fueron prestados por la biblioteca son traducciones: la biografía del cofundador de Apple Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson, que fue el segundo libro más leído del año; la novela de Stephen King 22/1/63, que ocupa la tercera posición, o Manhattan Beach, de Jennifer Egan, en cuarto lugar, de acuerdo con vanguardia.com.

En lo que se refiere a los libros en inglés, la biblioteca indicó que las tres novelas más prestadas este año fueron The Midnight Library, de Matt Haig; Lessons in Chemistry, de Bonnie Garmus y The Lincoln Highway, de Amor Towles.

Violeta

Es la historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más relevantes del Siglo 20. Violeta llegó al mundo un día de 1920 y es la primera niña de una familia de cinco hermanos. Su vida está marcada por acontecimientos extraordinarios, marcados por la Gran Guerra cuando la gripe española llegó a su país. En una carta dirigida a una persona a la que ama, Violeta rememora desengaños amorosos y romances apasionados, pobreza y prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Su vida se ve moldeada por algunos de los grandes sucesos de la historia: la lucha por los derechos de la mujer, el auge y caída de tiranos y, en última instancia, dos pandemias.