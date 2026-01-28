‘Es la escenografía un espacio para el análisis crítico’

El Centro Municipal de las Artes fue escenario de la clase abierta “Taller de escenografía”, correspondiente a la carrera técnica en Arte Teatral, una actividad académica que permitió compartir el proceso formativo de las y los estudiantes en torno al pensamiento escénico y la construcción del espacio teatral.

La sesión fue conducida por el maestro Sebastián Sánchez, quien presentó los trabajos desarrollados por los alumnos Alejandra Colín, Fernanda González, Eddy Leyva y Alan Silvestre.

Durante la exposición, el docente destacó que cada proyecto partió de una lectura analítica del texto dramático para traducirse en propuestas espaciales con lógica interna, sentido narrativo y una clara relación entre forma y acción.

La actividad fue enriquecida con la reflexión del maestro Ramón Gómez Polo quien comentó que el objetivo de la clase es despertar la conciencia de la plástica en escena y comprender la relevancia de los elementos visuales para contar una historia, no sólo desde lo atractivo, sino desde la lógica interna que genera acciones y significado.

La escenografía no es un complemento aislado, sino una herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de análisis crítico y de conclusión escénica. Desde esta perspectiva, los elementos escenográficos también “dicen cosas”, comunican ideas y participan activamente en la construcción del discurso teatral, explicó.

A esta clase abierta asistió también la maestra Alejandra Quintanilla, cuya presencia subrayó el acompañamiento académico y el trabajo colegiado que distingue a la carrera técnica en Arte Teatral.

Más allá del resultado plástico, la clase abierta puso énfasis en el proceso de creación escenográfica, entendida como un lenguaje que dialoga directamente con la dramaturgia, el cuerpo del actor y la percepción del espectador. Los trabajos evidenciaron búsquedas individuales, exploración de materiales, soluciones de iluminación y decisiones conscientes sobre cómo habitar y transformar el espacio escénico.