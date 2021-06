Tener a los mejores músicos llevó a la OSSLA a ser de las mejores orquestas del País: Gordon Campbell

“Para integrar la hoy Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, siempre traté de contar con los mejores músicos, que a la vez pudieran hacer de maestros, y gracias a eso logramos hacer de la OSSLA una de las mejores de México tanto por su calidad como por sus programaciones”, expresó el maestro Gordon Campbell, Fundador y Director emérito de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

Lo anterior al participar en el ciclo de entrevistas “Perfiles: Nuestros artistas”, a cargo del periodista Alejandro “El Negro” Cortés, quien tuvo como invitado en esta ocasión al maestro Gordon Campbell, como parte del programa del Festival de Primavera 2021 en memoria del profesor Arturo Castañeda Dueñas y que se transmitió en línea por el Instituto Sinaloense de Cultura.

En la entrevista, Campbell habló de la invitación a Culiacán en 2001, para formar una orquesta. En ese entonces él tenía ya 7 años en Aguascalientes dirigiendo la Orquesta, a la que llegó como interino, y a la que tenía ya en muy buen nivel. También trabajaba en la fundación de una escuela de música.

Fue cuando Gerardo Ascencio y Alejandro Mojica, funcionarios de la entonces Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional –hoy ISIC- “me citaron en Guadalajara porque querían que la orquesta de Aguascalientes participara en la reapertura del Festival Cultural en Sinaloa.

“Luego me volvieron a llamar y me hablaron sobre la intención de formar una orquesta en Culiacán, para lo cual vine, hablamos y les di presupuestos para una orquesta pequeña, una mediana y una grande, pero me dijeron que no había dinero, por lo que regresé a Aguascalientes, donde quería formar la escuela”.

“De repente me volvió a llamar Ascencio para decirme que había una posibilidad, y me dio un presupuesto para ver qué podíamos hacer con eso. Le propuse una orquesta pequeña, de cámara, con 26 músicos, con varios instrumentos, de todo un poco, que después empujara hacia algo mayor. Accedieron y en septiembre de 2001 arrancamos, siendo a partir de ahí que empezamos a formar la OSSLA. De esos 26 primeros músicos aún siguen aquí algunos”.

El maestro comentó también que, a lo largo de su trabajo como director, siempre trató de conseguir a los mejores, o de siempre tener una buena calidad, con la esperanza de que fueran maestros, y “gracias a eso nos declararon la mejor Orquesta de México y con las mejores programaciones de aquel año... Indudablemente, Gerardo Ascencio fue de las personas más importantes en el proceso de fundación de la OSSLA”, concluyó Gordon Campbell.