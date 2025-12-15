Es ‘Llorar y llorar’ de Ilán Lieberman la Pieza del Mes en el Masin

“Llorar y llorar”, una suma de 32 dibujos en sanguina y blanco Conté sobre papel, 23.8 x 18.4 cm c/u, del artista visual Ilán Lieberman, es la Pieza del Mes que se presentó en el Museo de Arte de Sinaloa.

La pieza data de 2001 y forma parte de la Colección Isic-Masin, dijo Inna Teresa Álvarez Otáñez, jefa del museo, al presentar esta pieza ante un público variado congregado en el patio del recinto, bajo cuya escalinata a la planta superior se halla el lugar donde se desarrollan estas presentaciones.

Comentó que “Llorar y llorar” es un trabajo realizado en 2001, y consta de treinta y dos autorretratos realizados a partir de una fotografía en los que, a través de pequeños cambios casi imperceptibles, expresa con fuerza el sentimiento del llanto por medio de dos lágrimas en su rostro.

Recordó que Ilán Lieberman es director de cine y artista visual egresado de la Licenciatura en Docencia de las Artes, por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, INBA, México.

En los últimos 30 años, ha desarrollado un cuerpo de obras centradas en aspectos sensibles de la sociedad mexicana. Se ha presentado colectiva e individualmente en importantes museos de México y del mundo. Es profesor de la Escuela La Esmeralda y ha sido beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte en tres ocasiones.

“Al son de Beno” es su ópera prima en cine (2022), con la que participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (2022), DocsMx Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (2023) y en el SociallyRelevant Film Festival of New York (2023). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2010-2013, 2014-2016, 2018-2021.

Al término de la breve presentación inició la función de Cine club MASIN, con la película “Laberinto” (1986, Dir. Jim Henson), en la que Sarah es una adolescente impregnada de la fantasía medieval de “Laberinto”, a la que no le gusta cuidar de su joven hermanastro, Toby y debe rescatarlo de un duende que lo secuestra.