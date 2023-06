Al dictar la conferencia Las ciudades hoy, el Arquitecto Felipe Leal hizo una breve revisión de lo que es la ciudad de Culiacán, cuyo centro histórico, dijo, tiene partes muy interesantes, con piezas arquitectónicas de mucha calidad, pero que están como desconfiguradas, como las perlas de un collar, pero sin el hilo que les dé unidad, por lo que debería retomarse en un gran proyecto.

Invitado por el Instituto Sinaloense de Cultura, el presidente del Seminario de Cultura Mexicana, dijo lo anterior en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, donde hizo una revisión, a vuelo de pájaro, de algunos edificios del centro histórico, en el que destacó el mercado Garmendia, cuyo edificio es extraordinario y es uno de los mejores de México, junto con el de Guanajuato, pero habría que rescatar el edificio original, con su vestíbulo o atrio y sus jardines, hoy invadido todo por negocios.

“Habría que hacer algo con eso, eliminarlos, porque no pueden estar allí, no se justifican; Gilberto López Alanís insistía en rescatar el edificio original, con su vestíbulo y sus jardines, y en realidad habría que hacer algo con eso, eliminarlos porque no hay nada que los justifique... En general, toda esta zona tiene una gran riqueza que creo que debería retomarse, dijo.

Se refirió también a Catedral, cuyo atrio tiene vista a la calle lo cual no es común, ya que regularmente los templos están orientados hacia las plazuelas, y en este caso la plazuela está a un costado, y agregó que muchos de estos detalles se deben a causas históricas.

Durante su estancia en nuestra ciudad, el también miembro de El Colegio de México tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana, que preside Nelson Uriel Algandar Chávez, en un acto en el que estuvo presente el titular del Isic Juan Salvador Avilés Ochoa. Así mismo, tomó protesta a nueve nuevos integrantes de la corresponsalía.

Al dar la bienvenida a las instalaciones del ISIC, Avilés Ochoa comentó el gran esfuerzo que hace el Instituto por descentralizar los bienes y servicios culturales y artísticos, en lo cual se apoya en convenios con instituciones y organismos como es este Seminario, el cual tiene ya en nuestro estado corresponsalías en Ahome, El Fuerte, Guasave, región del Évora, Culiacán y Mazatlán.

Además de Algandar Chávez, presidieron la mesa directiva en Culiacán, Teodoso Navidad como tesorero, Minerva Solano como vicepresidente; Dinorah Isabel Chiquete como secretaria; Rosi Aragón Okamura como auxiliar de la secretaria, y Ulises Cisneros como tesorero, además de cinco vocales.