$!Es Premio Valladolid de las Letras oportunidad para nuevos talentos

“Yo sí grité qué (al enterarme que gané el premio), lo grité varias veces, yo no le tenía ni un poquito de esperanza a este cuento, yo lo entregué el último día de la convocatoria, varias veces presenté un cuento el último día, de panzazo y ese lo entregué el último día porque la verdad yo no pensaba entregarlo, pero las personas a las que se los di a leer, a mi hermano, a mis amigos me decían qué estás haciendo, mételo, no pierdes nada”, continuó Maritza Castro.

“Fue como la primera vez que no esperé nada, entonces como una semana antes me preguntaron ¿oye, el sábado van a anunciar a los ganadores del Premio, no vas a verlo?, dije no, no me esperaba eso, fue muy loco, aquí un dato curioso es que se cumplieron 10 años de mi primera participación, en el 2010 mi primera participación, creo que como dos años no alcancé, agradezco, fue un shock, estaba temblando”.