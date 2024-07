Melodías de antaño, aquellas que sirven para sacar la tristeza son las plasmadas en el primer álbum del tenor sinaloense Carlos Osuna, el cual lleva por nombre “Nostalgias”.

Con arreglos inéditos e inspirado en su amor por México, el tenor expresa que son 11 melodías las que integran su disco digital, todas grandes joyas de la música mexicana y con las cuales él creció.

Explica que cada una de las canciones tiene un texto único, lleno de amor y desamor, prácticamente son poemas para los oídos.

“Las melodías electas tienen mucha coherencia en el texto, en lo que dicen, tienen mucha relación la música con el texto, y son texto casi como poemas; son canciones muy tristes, y se me hace muy bonita la tristeza; hay muchas gente que le batalla con el sentimiento de la tristeza y no lo goza, pero otros gozamos de la tristeza, porque son pocos momentos en la vida en donde vamos a estar muy tristes y bloquear ese sentimiento se me hace equivocado, es un álbum hecho para la tristeza”, explicó en su vista a Noroeste.

El cantante habló sobre la combinación perfecta que visualizó en cada una de las melodías electas, la música y el texto reflejan un sentimiento, ese que quiso expresar el compositor.

“En estas cosas de desamor, o de amor fallido, o de alguien que se fue, o de cosas románticas, cómo por ejemplo en Besos robados, es una canción que se me hace muy bonita porque dice ‘bésame con un beso robado porque son los que saben mejor’, al final ya se ha perdido mucho el escribir sobre el amor, y el escuchar estos textos que fueron pensados por los compositores te trae de nuevo ese sentimiento de lo que te hace sentir las cosas; no eran tan superficial como lo es ahora, y estos texto siento que tienen mucha profundidad y las melodías son muy bonitas, ahora si que sin escuchar el texto las melodías son muy bonitas, y si le sumas el texto hacen como una combinación perfecta por eso las elegí”, comentó.

Difícil elección de melodías

La selección de las melodías dijo que son de alto nivel, de compositores como Jorge Del Moral Ugarte, quien compuso Besos Robados; María Grever que escribió Júrame y Muñequita linda, así como Agustín Lara con Piensa en mí y Granada.

“Las canciones hablan de distintos temas como Muñequita linda, que es una canción que conocemos todos que se me hace muy bonita como también Piensa en mí, que seguramente era otro amor que no se logró y dice ‘Piensa en mí cuando beses, cuando llores también piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida no la quiero para nada, para nada’; también está Granada de Agustín Lara, que a pesar de que él nunca viajó porque tenía pánico a los aviones, hizo una canción tan emblemática y que mucha gente piensa que es de un compositor español y no es de un mexicano”, comenta.

Canciones interpretadas por muchos

Compartió que las canciones, pese a que son muy conocidas y que han sido interpretadas por muchos cantantes, él junto al arreglista Carlos Pino Quintana buscaron que fueran más modernas.

“Hay otros intérpretes de estas melodías que han hecho muchas versiones muy bonitas, pero al final es como un colador, hechas todas y tratas de sacar lo mejor de todo eso y luego pones tu ‘granito de arena’”, dijo.

En lo vocal consideró que a lo largo de su trayectoria ha tratado de darle el toque personal a sus interpretaciones.

“En cuanto a lo vocal, con la forma que yo he experimentado a lo largo de mi trayectoria de interpretar las canciones más allá de la melodía y partiendo del texto, creo que tienes que ir cambiando el tono, ver que frase significa qué cosa, y tienes que darle la ‘jiribilla’ que tú consideres hacía donde va la frase esa que no viene escrita, que se sobreentiende, y cuando tu la transmites de forma correcta la gente lo percibe y el trabajo mío fue justamente eso, que la palabra o frase signifique algo”.

“Donde respiras en la canción, hacer algunas modulaciones en las melodías, y hacer algunas modificaciones, cómo alguna letra, ya que a lo largo de tanto que se hacen estás canciones se van modificando algunas palabras por otras, que riman mejor, o que tienen un sentido más poético o más fortalece en el texto”.

Arreglos inéditos

Los arreglos comentó son inéditos y muy modernos, la idea es que este tipo de canciones, que son muy de antaño no se pierdan ya que tienden a desaparecer.

“El recordar a personas que ya no están y que fueron tan significativas para uno con estas canciones es muy bonito y te deja ese sentimiento de nostalgia, muy abierto y profundo”.

“En lo musical el arreglista ayudó mucho con las ideas que yo le daba y con sus propias ideas se logró hacer algo muy novedoso, más moderno, más actual con acordes más rebuscados, que al final enriquecen a la música que ya está ahí y que se ha interpretado por muchos cantantes y mi tarea fue trata de hacer mi propia versión de la canción y que la gente cuando escuche las canciones y llegue a mi, los que no me conocen y los que me conocen también, digan que la versión de Carlos Osuna es la que más me gusta, que es lo que se trata de lograr y que también no se pierda esta música porque sería una pena”.

Abierto a algo propio

El tenor señaló que está abierto a interpretar algo propio, alguna canción que fuera escrita para él.

“A mi si me gustaría encontrar a un compositor, yo no compongo y podría, pero como nunca lo he hecho ni me atrevo, pero si encontrar algo o a alguien, algún arreglista que tenga el sentimiento y la visión para componer para el tipo de voces operísticas, estaría genial, pero no sé en qué género sería, si sería un bolero, o algo moderno, o alguna canción inédita de banda, pero si esta bonita y si va bien con mi voz yo estoy abierto hacer cualquier cosa, pero de momento no hay nada en puerto, pero ahorita que tengo voz a través de Noroeste, el que tenga alguna idea, y que se quiera sumar, y quiera hacer equipo aquí estamos”, dijo.

Anunció que está en pláticas con Raúl Rico, titular del Instituto Municipal de Cultura, para ver la posibilidad de brindar un concierto en el Teatro Ángela Peralta para ver si en el mes de noviembre se puede gestionar la presentación y así poder interpretar todas sus canciones.

Así como también comentó que le gustaría aprovechar que México tiene como embajador a Quirino Ordaz en España, para ver si se puede presentar su álbum en aquel país, aunque todo está en proceso.

El álbum contiene las melodías, Piensa en mí, Júrame, Te quiero dijiste, Dime que sí, Bésame Mucho, Granada, Besos Robados, Piensa en mi, Mazatlán, Tengo nostalgia de ti y Mujer.

Y ya se pueden escuchar por todas las Plataformas Digitales de Música.

Canciones del álbum de Carlos Osuna

Piensa en mí

Júrame

Te quiero dijiste

Dime que sí

Bésame Mucho

Granada

Mujer

Besos Robados

Piensa en mi

Tengo Nostalgia de ti

Mazatlán