Es un placer tocar en el Ángela Peralta: Pablo Garibay

Feliz de volver a una ciudad que siente como su casa, el guitarrista Pablo Garibay encabezará el concierto de clausura de la Temporada de Guitarra organizada por la Sociedad de la Guitarra Mazatlán, este viernes 6 de marzo en el emblemático Teatro Ángela Peralta.

El solista se unirá a la Orquesta Sinfónica del Noroeste y la Camerata Mazatlán, bajo la dirección del maestro Víctor Manuel Osuna, en un programa que calificó como “uno de los más interesantes” que ha visto en una agrupación orquestal.

“Feliz porque siento que llego a mi casa otra vez. Me gusta muchísimo Mazatlán y estoy sorprendido de la calidad de la organización de este evento guitarrístico”, expresó.

“Solamente al ver el mar me provoca tanto placer estar aquí y más que contento de compartir la música mexicana con el público mazatleco”.

Garibay asume la responsabilidad de cerrar la temporada como un honor y un compromiso.

“Es un gran compromiso estar al lado de la orquesta dirigida por el maestro Víctor Osuna, con una obra tan hermosa de Eduardo Angulo, me provoca muchísima responsabilidad, pero también mucho gusto tocar en uno de los teatros más bellos del país”.

El programa abrirá con Sensemayá, del compositor mexicano Silvestre Revueltas, obra inspirada en el poema de Nicolás Guillén.

“Es una pieza llena de colores y texturas orquestales que nos adentra en un viaje sonoro muy poderoso”, explicó.

La parte central será el Tercer concierto para guitarra y orquesta de Eduardo Angulo, obra escrita hace más de dos décadas en honor a los padres del autor y que será estrenada en Mazatlán.

La pieza tuvo su estreno mundial en Moscú y recientemente se presentó en México con la Orquesta Sinfónica Nacional en Bellas Artes.

“Es un concierto con dos movimientos, uno introspectivo, muy espiritual, y el segundo es una danza. Combina perfectamente los colores de las maderas y las percusiones con la guitarra solista”, detalló.

Además, destacó que Angulo estará presente en el concierto.

“Es uno de los compositores vivos más importantes de nuestro país y siempre es un privilegio trabajar con él”.

El cierre estará a cargo de una sinfonía del brasileño Camargo Guarnieri, completando una visión latinoamericana poco frecuente en las programaciones orquestales.

Garibay, quien ya se ha presentado en varias ocasiones en el Ángela Peralta, incluyendo interpretaciones del Concierto de Aranjuez y obras de Manuel María Ponce, elogió al público local.

“Es muy conocedor, sabe disfrutar y entregarse a la música. Lo admiro y lo respeto mucho”.

El guitarrista subrayó la importancia de acercar a los jóvenes al teatro.

“Es responsabilidad de todos lograr que asistan a eventos de tanta calidad. Hay que dejar un poco la tecnología y vivir la experiencia en vivo, con esos colores orquestales y esa fantasía sonora que solo se logra en concierto”.

La invitación, reiteró, está abierta.

“No se van a arrepentir. Es una ocasión muy especial, comparable a conciertos que se presentan en cualquier parte del mundo, pero aquí, en Mazatlán, vale la pena hacer el tiempo y disfrutarlo en familia”.

Con un instrumento tan cercano como la guitarra, que comentó todos tenemos en casa, Pablo Garibay apuesta por mostrar su dimensión sinfónica y reafirmar, desde el puerto, la fuerza y belleza de la música mexicana y latinoamericana.

Evento

Concierto: Pablo Garibay junto a la Orquesta Sinfónica del Noroeste y Camerata Mazatlán

Fecha: Viernes 6 de marzo

Horario: 20:00 horas

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Costo: 350 pesos en la Orquesta; 250 pesos en Primer Balcón; 150 pesos en Segundo Balcón, y 100 pesos en Tercer Balcón.

Boletos: Taquillas del Teatro