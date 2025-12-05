$!‘Es un tiempo de miedos, pero también de esperanza’: Serrat

En la actualidad es más fácil predecir el fin del mundo que el del capitalismo, aseguró el cantautor español Joan Manuel Serrat en su participación como parte del ciclo “Mil jóvenes con...” en la Feria Internacional del Libro, en la que abordó diversos temas de la situación mundial como la migración y el avance de la derecha, pero también habló de la esperanza y su poesía.
“Es un tiempo de miedos, pero también de esperanza, por lo que hay que tratar de entender estos dos sentimientos para convivir con ambos”, dijo al abrir la charla sostuvo con Benito Taibo, ante un abarrotado auditorio Juan Rulfo.
El compositor catalán abrió la conversación hablando sobre la grave situación de la migración que tiene lugar por el mar Mediterráneo, espacio que, dijo, se ha convertido en un gran “sarcófago” por los miles de migrantes que salieron de sus lugares de origen tratando de encontrar un lugar mejor para vivir, pero encontraron la muerte en su tránsito por culpa de los “tiranos que en ambos lugares de la Costa los explotan para sacarles hasta el último gramo que puedan de sus posesiones”, por la persecución de los barcos y de los ejércitos. “Lamentablemente habría que decir que Europa como tal, no ha tenido un comportamiento solidario y generoso en esto”.
“Vivimos en una época muy, muy miserable, y de verdad que, en general, los gobiernos de los países poderosos tienen en la migración un caldo de cultivo favorable para la derecha, para defender argumentos que son incapaces de defender a partir de la solidaridad, de la humanidad, vamos, de todos los valores que el humanismo puede aportar”.
Joan Manuel Serrat, quien calificó como tiempo difícil para todas las generaciones que después de pasar por la revolución industrial a la revolución digital. “Es más fácil pronosticar la fecha del fin del mundo que la fecha del fin del capitalismo, tal como están las cosas; es un mundo controlado por una casta que diariamente gana miles de millones de dólares con un absoluto un desprecio a la humanidad, una situación asquerosa realmente”.
Refirió que aunque siempre la humanidad ha vivido sometida al mensaje manipulado, en la actualidad hay que tener cuidado pero, sobre todo, tratar de desenmascarar sin cesar a los “farsantes” que están provocando que retrocedamos como civilización y como especie.
“La ultraderecha diariamente manda mensajes sin pensar en la mayoría de la humanidad, en la mayoría de sus ciudadanos, tratando de desprestigiar la democracia, tratando de desprestigiar un régimen representativo. No hay que tener miedo a pesar de este escepticismo que yo pueda estar transmitiendo en este momento: solamente a través del optimismo y la fe, que tratan de encontrar algunos caminos, es que puede valer hacer este viaje”.
Al responder las dudas de los jóvenes respecto a su música y poesía, el también actor aseguró que nunca vuelve a escuchar sus canciones, pues se centra en sus errores, y sólo piensa en ellas cuando las incorpora en un repertorio.