$!‘Es un tiempo de miedos, pero también de esperanza’: Serrat

En la actualidad es más fácil predecir el fin del mundo que el del capitalismo, aseguró el cantautor español Joan Manuel Serrat en su participación como parte del ciclo “Mil jóvenes con...” en la Feria Internacional del Libro, en la que abordó diversos temas de la situación mundial como la migración y el avance de la derecha, pero también habló de la esperanza y su poesía.

“Es un tiempo de miedos, pero también de esperanza, por lo que hay que tratar de entender estos dos sentimientos para convivir con ambos”, dijo al abrir la charla sostuvo con Benito Taibo, ante un abarrotado auditorio Juan Rulfo.

El compositor catalán abrió la conversación hablando sobre la grave situación de la migración que tiene lugar por el mar Mediterráneo, espacio que, dijo, se ha convertido en un gran “sarcófago” por los miles de migrantes que salieron de sus lugares de origen tratando de encontrar un lugar mejor para vivir, pero encontraron la muerte en su tránsito por culpa de los “tiranos que en ambos lugares de la Costa los explotan para sacarles hasta el último gramo que puedan de sus posesiones”, por la persecución de los barcos y de los ejércitos. “Lamentablemente habría que decir que Europa como tal, no ha tenido un comportamiento solidario y generoso en esto”.

“Vivimos en una época muy, muy miserable, y de verdad que, en general, los gobiernos de los países poderosos tienen en la migración un caldo de cultivo favorable para la derecha, para defender argumentos que son incapaces de defender a partir de la solidaridad, de la humanidad, vamos, de todos los valores que el humanismo puede aportar”.