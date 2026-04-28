Escribe David Rubio sobre sus raíces, familia y amigos del alma

David Rubio, autor de 13 libros, tres de los cuales dedicados a la política, pero éste, confiesa, le resulta más entrañable, pues habla de sus raíces en Mocorito, de su familia, papás, hermanos, hijos, nietos y su bisnieta Valentina, así como de sus amigos del alma.

Un testimonio de sus recuerdos y vivencias, desde sus raíces en Mocorito, su familia y los amigos que el universo puso en su camino, comparte el maestro, poeta, escritor e historiador David Rubio Gutiérrez en su más reciente libro “Raíces, familia y amigos del alma”, que presentará el próximo 3 de mayo, en la techumbre de la plaza de La Huerta, San Benito, Mocorito.

“Yo a escribir cosas (de todo ello) y después me di cuenta que eran textos importantes, que podría ordenarlos, y con el tiempo integrarlos a un libro. Y así fue. Pasó el tiempo y seguí escribiendo, tenía bastante material escrito y tomé la decisión de hacer ese libro”, compartió.

El libro tiene 350 páginas y se divide en siete capítulos, en los tres primeros da testimonio de su familia, sus raíces, sus orígenes y lo demás trata sobre sus amigos.

“Por ejemplo, Rubén Elías Gil Leyva, Ramiro Bustamante, Marco César García, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa

“Te podría mencionar eh nombres que aquí vienen, por ejemplo, Rafael Borbón Ramos, profesores Raquel Ramírez León, Efraín Cortés, que fue un gran agricultor. Y después escribí realmente la relación con amigos del alma, aquí aparece un gran amigo mío que quise mucho y que ya murió que se llama Rafael Oceguera Ramos, tuvimos una vida conjunta entre proyectos políticos, culturales”, apuntó.

“Yo a un lado de él, porque él era el político fuerte, que tenía relaciones a nivel nacional en México y se desarrolló México. Entonces, él aquí ocupa un espacio importante, como de 16 páginas”.

Rubio Gutiérrez destacó entre los personajes de su libro al doctor Enrique Peña Gutiérrez, uno de los grandes pensadores de Sinaloa, originario de Mocorito, tierra que describió como la cuna del chilorio, del queso, pero también de hombres ilustres como un Rafael Buelna Tenorio, el granito de oro; Agustina Ramírez, heroína de América y el pensador, Eustaquio Buelna, fundador del Colegio Rosales, hoy Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Mocorito tiene una gran memoria histórica, te puedo decir que ahí nace uno de los pensamientos más que penetran Sinaloa, la corriente de Enrique González Martínez, que es de los escritores, intelectuales y literatos más grandes que ha dado este país, que se formó en Mocorito, creó la revista Letras, la revista Arte y escribió libros muy importantes”, señaló.

“Ahí se juntaron tres personajes muy brillantes que a la par se convirtieron en la mano de la cultura, el gran maestro, José Sabas de la Mora, que fue el que le dio clases a Rafael Buelna e hizo escuela, Sixto Osuna, uno de los poetas más grandes que hemos tenido en Sinaloa, originario de Villa Unión. Ellos hicieron una revolución cultural en el Noroeste del país, creando lo que ellos llamaron la revista arte, un casino cultural de primer mundo, donde se reunían los intelectuales”.

David Rubio comentó que él viene de la Banda Hermanos Rubio que nació en la comunidad de La Huerta, San Benito, en Mocorito, de la que también habla en el libro y cierra con obra poética dedicada a su tierra.

“Escribo sonetos dedicados a mis padres, a mis hijos y cierro el libro con un soneto que le escribo Valentina, mi querida bisnieta”.

Rubén Rubio Valdés, quien será comentarista del libro, señaló que la presentación contará con la participación, de la Banda Hermanos Rubio, originaria de esa comunidad de La Huerta, en Mocorito, y que a manera de preludio interpretará cuatro piezas que son un referente de música sinaloense.

Rubio Valdez, también compositor, detalló que interpretarán los temas más representativos de la región, como “Brisas de Mocorito”, “Mi suerte”, “Los Amores de Julia” y el corrido “Los caballos que corrieron”.

Al final de la presentación, temas de músicos de esa época en que se fundó, y el estreno de una obra de su propia autoría, que se llama El vaquero no ha tumbado, señaló Rubio Valdez.

Los comentaristas de la obra serán Rubén Elías Gil Leyva, Rubén Rubio Valdez, Víctor Manuel Rubio López, Lilia Inzunza Gil Rubio, Olga Peña Inzunza y Abel Rubio Gutiérrez.

El autor

David Rubio Gutiérrez es maestro e historiador. Nació el 26 de marzo de 1945 en Mocorito, Sinaloa.

Estudió en la Escuela Normal de Sinaloa y en la Superior de Tepic, Nayarit obtuvo la maestría en Lengua y Literatura.

Fue director de Educación Primaria en el Estado, director de Publicaciones y Bibliotecas en Difocur, Secretario General de Cobaes, Director del programa Elevar la Calidad de la Educación en el Estado de Yucatán, Consejero Ciudadano para el Desarrollo Cultural del Municipio de Culiacán.