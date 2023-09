Compromiso con Sinaloa fue el encabezado de la nota de primera plana de Noroeste el sábado 8 de septiembre de 1973 y el sumario añadía que fue el licenciado Valdés Montoya quien inauguró el día anterior las modernas instalaciones del rotativo, así comenzó la historia que día con día se ha plasmado en sus páginas.

Y esas planas que han dado cuenta de los acontecimientos más importantes no sólo en la historia de Culiacán, sino del estado, el país y del mundo, se reunieron en la exposición “50 años en portadas”.

Se trata de una retrospectiva histórica que no sólo celebra los logros de Noroeste, sino que dan cuenta de la evolución a lo largo de cinco décadas, destacó Adrián López Ortiz, director general de Noroeste.

“Retrata muy bien, quién ha sido Noroeste y quiénes somos y que aspiramos a hacer con nuestro periodismo”.

Guillermina García, directora editorial, señaló que el primer criterio para la selección de las portadas fue el contenido histórico.

“Encontrar esas portadas no fue sencillo, tenemos hemerotecas físicas en cada plaza, pero no tiene una manera fácil de buscar, fue una talacha bastante ardua, a la que sí estamos muy acostumbrados, pero que finalmente era algo que no habíamos hecho, afortunadamente del 2015 para acá tenemos todo el contenido digital, pero para encontrar lo anterior nos tuvimos que apoyar incluso en la hemeroteca del Archivo Histórico”.

En la inauguración estuvieron integrantes del Consejo, como Enrique Murillo Rogers, Manuel Clouthier Carrillo, Ricardo Clouthier y los directivos Adrián López Ortiz, Guillermina García, Elizabeth Peraza, Elba Aguirre, Miguel Tirado y María de Jesús Urías.