La escritora mexicana Ximena Santaolalla denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, desde los cinco hasta los 14 años.

En una investigación publicada este 25 de noviembre por EL PAÍS, la autora relató que las agresiones ocurrieron prácticamente a diario durante nueve años, un testimonio que provocó reacciones de periodistas y escritores, quienes expresaron su solidaridad y exigieron que el caso no quede en silencio.

Santaolalla, de 43 años, señaló a Aguirre Gómez, de 85, quien encabezó durante 27 años Grupo Radio Centro. De acuerdo con su relato, los abusos comenzaron en 1988, cuando el empresario se casó con su madre, Adriana Abdó, y terminaron en 1997; la escritora calcula que sufrió alrededor de 2 mil 500 agresiones sexuales durante ese periodo.

La autora explicó al diario que decidió hacer público el nombre del empresario porque considera que el silencio contribuye a mantener la impunidad y porque, según dijo, Aguirre continúa conviviendo con menores de edad.

También aseguró que conoce a otras cuatro mujeres que habrían sido víctimas de su padrastro, algunas antes y otras durante los años en que ella sufrió las agresiones.

Uno de los antecedentes del caso es la denuncia que Santaolalla presentó contra Aguirre en Francia, en abril de 2019, debido a que los delitos habían prescrito en México bajo la legislación vigente entonces; sin embargo, la justicia francesa desestimó el caso porque ambos eran mexicanos y residían en el país.

La escritora también relató que informó de los abusos a familiares y personas cercanas desde que era niña.

Los antecedentes de la denuncia y el relevo en Grupo Radio Centro

En la investigación de EL PAÍS, la madre de la escritora confirmó que su hija le habló de las agresiones en tres ocasiones, cuando tenía ocho, 10 y 14 años.

Adriana Abdó reconoció que no reaccionó como debía y relató que, durante el último episodio, ocurrido en un viaje familiar a Nueva York, Aguirre aceptó lo sucedido cuando fue confrontado; la mujer admitió que debió creerle y protegerla, además de denunciar los hechos.

Otro elemento documentado por el diario es un contrato de confidencialidad firmado el 30 de mayo de 2026, en el que Aguirre se comprometía a realizar donaciones a tres asociaciones infantiles, mantener una pensión para Abdó y promover acciones de prevención del abuso sexual en espacios de Grupo Radio Centro.

A cambio, Santaolalla se abstendría de denunciarlo penalmente y hablaría del caso exclusivamente en una entrevista para el grupo radiofónico; la escritora sostiene que el empresario incumplió los compromisos y que el acuerdo quedó invalidado.

La publicación también abordó el relevo de Aguirre en Grupo Radio Centro. El pasado 19 de noviembre, la compañía anunció que dejaría la presidencia del Consejo de Administración, cargo que ocupó durante 27 años, para ser sustituido por su hijo; de acuerdo con EL PAÍS, el anuncio ocurrió cuando Santaolalla comunicó que haría pública su denuncia.

El diario señaló que buscó reiteradamente la postura del empresario, pero no obtuvo respuesta.

En cuanto al contexto legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó en 2025 los criterios sobre la prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad y, en 2026, amplió los cambios a todos los delitos contra la infancia.

Estas modificaciones forman parte de los antecedentes expuestos en la investigación, que también documenta los intentos de Santaolalla por llevar el caso ante las autoridades.

Periodistas y escritores reaccionan a la denuncia

Tras la publicación de la investigación, la periodista María Scherer pidió la intervención de la Fiscalía y recordó los cambios legales sobre la prescripción de los delitos sexuales contra menores. “Que la Fiscalía actúe. Ya. El poder no puede comprar silencio”, escribió en redes sociales al referirse a la denuncia contra el exdirectivo de Grupo Radio Centro.

La escritora Alma Delia Murillo cuestionó la falta de un posicionamiento de la empresa y consideró que su silencio adquiere tintes de complicidad; también sostuvo que Grupo Radio Centro está moralmente obligado a abrir sus espacios de comunicación para que Santaolalla pueda dar a conocer su testimonio.

El periodista y documentalista Temoris Grecko expresó indignación por los señalamientos y manifestó su solidaridad con la escritora, a quien identificó como su amiga.

En tanto, la periodista Elia Almanza destacó la frase de Santaolalla sobre la necesidad de que no solo la vergüenza, sino también las consecuencias, cambien de lado.

La escritora Lydiette Carrión cuestionó que algunos colegas expresen ahora su solidaridad con Santaolalla, pero hayan guardado silencio cuando conocieron señalamientos de abuso sexual contra menores relacionados con personas de su propio entorno; por su parte, Tania Tagle retomó la denuncia contra Aguirre y respaldó el llamado de la autora para que la responsabilidad recaiga en el señalado.

Santaolalla publicó parte de su historia en la novela Un jardín al fondo de la noche, lanzada en septiembre de 2025, pero ahora confirmó su carácter autobiográfico y decidió identificar públicamente a su padrastro.

En la entrevista con EL PAÍS, explicó que busca contribuir a visibilizar el abuso sexual infantil y recordar la responsabilidad de los adultos de escuchar, creer y proteger a niñas y niños cuando denuncian una agresión.