Escritoras de Panamá y México hablan sobre la creación literaria en lengua materna

La quinta y última mesa de diálogo del primer Encuentro de Saberes Tradicionales México-Panamá 2024-2025, titulada “Mujeres escritoras en lengua indígena”, se realizó gracias a la coordinación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Panamá.

En el conversatorio virtual, transmitido a través de Facebook de la DGCPIU, participaron cuatro escritoras hablantes de lenguas originarias de Panamá y México, quienes compartieron reflexiones y experiencias sobre la creación literaria en lengua materna desde una perspectiva de género.

Moderado por Emma Gómez Guerra, de Panamá, el conversatorio inició con la participación de Celerina Sánchez, poeta y narradora hablante de mixteco, originaria de San Juan Mixtepec, Oaxaca. Sánchez destacó cómo la exclusión que enfrentó al hablar su lengua materna la llevó a encontrar en la poesía un refugio y una herramienta de expresión.

“No fui a una escuela bilingüe. Empecé a hablar español en un entorno que excluía mi lengua materna. La poesía me salvó, me permitió expresar y valorar mis raíces. Mi primer libro lo escribí a los 30 años”, relató.

Desde las Tierras Colectivas Emberá Drua, Andrea Lino, poeta y cantora en lengua emberá, narró cómo su conexión con sus raíces y los saberes ancestrales de su abuela le dieron inspiración y fortaleza para enfrentar los retos de su comunidad.

“Llevo conmigo el tambor de mi abuela, quien me inspira. Me esmeré y me sacrifiqué subiendo montañas, bajando montañas, subiendo el río en la crecida, ida y vuelta. Me enfrenté a culebras, me enfrenté a jaguares para poner en alto mis saberes ancestrales. Conservo mis cantos y danzas ancestrales y siempre estoy en mi territorio, donde aúllan los monos. Desde allá vengo”, afirmó.

Por su parte, Margarita León, poeta de Santiago de Anaya, Hidalgo, compartió cómo la necesidad de escribir en hñähñu, que es una variante del otomí, surgía como un acto de sanación: “Escribir en hñähñu era una necesidad para sanar una experiencia trágica que compartimos muchas mujeres. La poesía tiene esa función: salvarnos”, expresó, al resaltar la importancia de preservar y valorar su idioma materno.

Finalmente, Kity Peña, poeta y presidenta de la Asociación de Productores Agro-Etno-Turística Wounaan de la Comarca Emberá-Wounaan en Panamá, destacó cómo su pueblo y sus tradiciones son su principal fuente de inspiración.

“Mi poema es un canto a los siete pueblos de Panamá. El pueblo wounaan, del que provengo, es profundamente inspirado. Mis ancestros son amantes del arte y la cultura: el canto religioso, el ceremonial; la lucha, el arte, la identidad”, comentó con orgullo.