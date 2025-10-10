Escritoras hablan sobre sus procesos creativos en Encuentro de Literatura

Junto con ella, Ruperta Bautista presentó la novela Ixbalam ek / Estrella jaguar, y Tilsa Otta su poemario La vida ya superó a la escritura. Además, se llevó una charla sobre El banquete de papel, a cargo de Claudia Bañuelos

La autora participó en el cuarto Encuentro de Literatura Inés Arredondo (ELIA) 2025, que se desarrolla como parte del Festival Cultural Sinaloa 2025.

“Se trata de una historia de autoficción con varias voces que desarrolla diversos temas, pero con un tema central, que es el de la enfermedad, tema que he trabajado también en la poesía y que me interesa mucho, cómo afecta el lenguaje y a las relaciones, y cómo ese declive y este deterioro va minando al ser humano”.

Para escribir Como gato mirando a un pájaro, Claudia Hernández de Valle-Arizpe retomó una frase en una película francesa de los años 40, sobre la demencia como una enfermedad, y lo narró como el caso de un político mexicano de los años 60.

La autora indígena yucateca Ruperta Bautista comentó que Ixbalam ek / Estrella jaguar se sitúa en el siglo 6 y es su primera novela, ya que lo suyo ha sido la poesía, y la escribió como un reto personal.

“Habla de Ixbalam ek, una princesa maya que guía a su pueblo en la lucha contra otro pueblo, y otra de las causas para crearla fue imaginar la cultura maya prehispánica, cómo eran los espacios que habitaron y que hoy llamamos ruinas, y que aunque las vemos sin color, yo imagino que tenían mucho color”, dijo.

Añadió que planteó cuestiones como el machismo que eran ajenas a los pueblos originarios y que son algo externo, pues ahora se tiene una forma diferente de comprender y entender y vivir en el mundo.

Tilsa Otta habló sobre su poemario La vida ya superó a la escritura, editado en 2019 y reeditado en 2024, que nació de la reunión de poemas escritos entre 2014 y 2018, y que se fueron entretejiendo entre sí.

“Los poemas surgieron en una época muy vital, muy experimental, muy de fiestas, en la que yo estaba pasando por muchas cosas, y el libro se divide en 2 partes, la primera sobre poética, un cajón de sastre con partes místicas o como de ciencia ficción, y la segunda con poemas de amor y es una reflexión sobre la poesía amorosa”.

Claudia Bañuelos ofreció una charla sobre El banquete de papel, en la que abordó la relación entre la cocina y la literatura, presente desde sus orígenes, a veces como un elemento estructural y otras como un elemento que genera identidad en los personajes, sus emociones, sentimientos y cuestiones sociales.

La cocina se relaciona con un espacio geográfico dentro de la casa, donde los personajes pueden encontrar un refugio en algunas, dijo.

Señaló que la cocina es también producto de la creatividad y a partir de ella, el escritor desarrolla el poder de la sensibilidad, de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, y esto puede detonar una actividad artística.

Durante la jornada se realizaron dos mesas de lectura, la primera con las narradoras Raquel Cota, Sonia Higuera, Jazmín Duarte, Minelly García y Paloma Zazueta, y la segunda sobre poesía, a cargo de Tilsa Otta, Anehel Ramírez, Alejandro Romero y Silvia Michel, quienes leyeron textos propios publicados en libros, plaquettes, revistas, o en portales literarios.

El Encuentro tiene como eje temático el de Poesía, cocina e identidad y se lleva a cabo en el Centro de Literatura -CELIT- de Culiacán, para continuar en Los Mochis los días 9 y 10 de octubre) y en Mazatlán del 14 al 17 de octubre.