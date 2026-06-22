Escritores, lectores y promotores se reúnen en torno a la creación literaria

Una jornada dedicada a la promoción de la literatura sinaloense, se llevó a cabo en el Museo de Arte de Mazatlán, al albergar la presentación del libro Dormir en el mar, de Saúl Valdez, así como la conmemoración del 15 aniversario de la revista Timonel, dos proyectos editoriales que fortalecen la creación y difusión de las letras en el estado.

La tarde inició con la presentación de Dormir en el mar, obra del escritor mazatleco Saúl Valdez, quien comparte en este volumen una narrativa profundamente vinculada al paisaje, la memoria y la condición humana.

Valdez, autor de diversos trabajos publicados en revistas y antologías nacionales, así como beneficiario del Programa Jóvenes Creadores del FONCA, ha consolidado una trayectoria literaria que lo posiciona entre las voces destacadas de la narrativa contemporánea sinaloense. Durante la actividad, la escritora y promotora cultural Leonor Ramírez compartió comentarios sobre la obra, propiciando un diálogo cercano entre el autor y el público asistente.