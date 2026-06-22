Escritores, lectores y promotores se reúnen en torno a la creación literaria

Una jornada dedicada a la promoción de la literatura sinaloense, se llevó a cabo en el Museo de Arte de Mazatlán, al albergar la presentación del libro Dormir en el mar, de Saúl Valdez, así como la conmemoración del 15 aniversario de la revista Timonel, dos proyectos editoriales que fortalecen la creación y difusión de las letras en el estado.
La tarde inició con la presentación de Dormir en el mar, obra del escritor mazatleco Saúl Valdez, quien comparte en este volumen una narrativa profundamente vinculada al paisaje, la memoria y la condición humana.
Valdez, autor de diversos trabajos publicados en revistas y antologías nacionales, así como beneficiario del Programa Jóvenes Creadores del FONCA, ha consolidado una trayectoria literaria que lo posiciona entre las voces destacadas de la narrativa contemporánea sinaloense. Durante la actividad, la escritora y promotora cultural Leonor Ramírez compartió comentarios sobre la obra, propiciando un diálogo cercano entre el autor y el público asistente.
Posteriormente, se llevó a cabo la presentación de la edición conmemorativa por el 15 aniversario de la revista Timonel, publicación literaria del Instituto Sinaloense de Cultura que desde 2011 se ha consolidado como un espacio para la creación, la reflexión y la difusión de la literatura y las artes.
A lo largo de estos 15 años, la revista ha reunido a escritores, ensayistas, críticos y artistas visuales, convirtiéndose en un referente cultural dentro y fuera de Sinaloa.
La presentación contó con la participación de Ernestina Yépiz, Juan José Rodríguez, Gloria Rivera y Alejandro A. Benítez, quienes compartieron reflexiones sobre la historia, el impacto y la relevancia de este proyecto editorial en la formación de lectores y en la visibilización de nuevas voces literarias.