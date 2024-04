¡Fue bellísimo! Cuando interpretaron la pieza de Hanz Zimmer me impresionó bastante, claro que fue inolvidable, pude haber visto el eclipse en cualquier lugar, pero saber que iba a ver y escuchar música sinfónica dije: “Esto le va a poner ese plus”, fue precioso, exquisito ver las fases del eclipse, lo fue, se me erizó la piel y disfruté cada segundo que viví aquí.

“En primer lugar, Mazatlán y su música es muy particular, casi a todo el mundo le gusta, es una parte esencial del pueblo mazatleco; haberlo vivido aquí es una cosa maravillosa, una cosa que sucede pocas veces en la vida, nosotros estábamos trabajando en ese momento que sucedía todo, estábamos haciendo transmisiones para Estados Unidos, manejando muchas cosas, había momentos en que no podías estar pendiente del fenómeno, teníamos problemas con la saturación de telefonía celular. Pero sobre todo esto, podíamos escuchar la música sinfónica, fue una cosa maravillosa y hermosa, escucharlo fue un gran momento para Mazatlán y para todos los que estuvimos aquí”.

“Estuvo súper emocionante, hubo un punto incluso que estaba llevando la transmisión Al Aire, me conmocionó personalmente la idea, como que te meten esta onda de retroalimentación, de que haya completa oscuridad al final había un aro de luz que nos estaba alumbrando y además teníamos un paisaje maravilloso por parte de la naturaleza donde Venus también se estaba haciendo presente y lo podíamos mirar con nuestros propios ojos en HD, eso a mí me dejó impactada, se me hizo algo sumamente grande y donde además lo estaba comunicando... Uff me dejó impresionada, en la oscuridad puedes sentir como la luz no te deja, y además está siendo parte de tu vida y de tu corazón, me encantó. La Luna, el Sol, la naturaleza siempre son protagonistas para sentir como esa inspiración para la música y para las artes, el cierre cuando salió el sol y la música se puso súper alegre, tronó con música de banda sinaloense, que nos identifica y ahorita tiene justamente en boca de todos a nivel mundial nuestro bello puerto, hicieron match perfecto”.

Natalia, locutora de Radio Disney 93.1

----------------------------------

El espectáculo fue hermoso, realmente tenía muchos años que no se vivía esto, se necesitan hacer más eventos de este tipo, sonó muy hermoso todo, me gustó cómo fueron explicando el eclipse, y... ¡cuando entró la banda, ya estábamos todos bailando, queríamos seguir bailando todos!

Laura Delia Aguirre, trabajadora de limpieza

—---------------

Autoría: Neil Estrada Ramírez

Licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco.