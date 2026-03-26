Esly Jiménez junto a Alas quebradas presentan tributo a Mon Laferte

Con un tributo acústico a la cantante y compositora chilena, naturalizada mexicana Mon Laferte, Esly Jiménez y Alas quebradas se presentaron en el Programa Miércoles de concierto con “Otra noche de llorar”, que incluyó un amplio repertorio lleno de pasión y melancolía.

El sonido de las guitarras suaves y las voces llenas de sentimiento fue la mezcla perfecta para que los talentosos jóvenes lograran capturar la esencia de cada una de las canciones que interpretaron en el escenario, como fue ‘Primaveral’, ‘Pa’ donde se fue’ y ‘Flaco’, las cuales forman parte del cuarto álbum de Mon Laferte, La trenza, lanzado en el 2017.

Esly Jiménez, Armando Quintero y Emmanuel Mendoza crearon una atmósfera llena de sensibilidad e intensidad en el Paseo del Ángel al ofrecer el tema ‘Por qué me fui a enamorar de ti’, del álbum Sola Con Mis Monstruos, que Mon Laferte realizó en vivo Desde El Lunario del Auditorio Nacional; así como ‘Amor completo’ el cual se consolidó como uno de los mayores éxitos de la cantante.

La interpretación de los jóvenes artistas en canciones como ‘Funeral’, ‘Veracruz’, ‘Sí tú me quisieras’ y ‘Mi buen amor’, logró que el público se sumergiera en cada nota y disfrutara del espectáculo de Miércoles de concierto.

El programa llegó a más personas vía streaming a través de las cuentas de Facebook de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Cultura UAS, para ofrecer un momento ameno de música y entretenimiento.