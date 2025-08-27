Esmeralda Herrejón, disciplina y pasión que ponen a Sinaloa en la escena internacional

Con apenas 15 años, Esmeralda Herrejón Guzmán ya demuestra que la disciplina y la pasión son capaces de abrir caminos. Estudiante del Curso Nivel Medio II en la Escuela Municipal de Ballet del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Esmeralda vivió recientemente una experiencia transformadora en ProVer, una de las escuelas de danza más importantes de México, ubicada en Córdoba, Veracruz.

Esmeralda participó en el Youth Grand Prix y fue seleccionada para representar a Mazatlán en esta competencia de ballet, una de las más reconocidas a nivel internacional, que se realiza a finales de octubre e inicios de noviembre. Con este logro, se perfila como la primera mazatleca en llegar a este encuentro, llevando en alto el nombre de su ciudad, de su estado y de la Escuela Municipal de Ballet.

Una invitación que marcó su camino

Su llegada al YGP tiene un valor especial, las audiciones ya habían cerrado cuando una de las maestras de ProVer decidió invitarla personalmente.

“Me dijo: ‘Quiero que estés tú en esta competencia’ y abrieron (el registro) solo para mí; no tuve que hacer audición”, relata emocionada. Este gesto no solo reconoce su talento, sino también la formación que ha recibido en la Escuela Municipal de Ballet.

En Córdoba, Esmeralda convivió con bailarines de todo México y de países como Costa Rica, además de otras ciudades y regiones.

ProVer trabaja bajo el método cubano, el mismo que se enseña en Mazatlán, lo que le permitió comprobar que su preparación está al nivel de los estándares internacionales:

“Me di cuenta de que llevamos muy buen nivel en Mazatlán, con muy buena metodología y al corriente en exigencia técnica”, cuenta con orgullo.

El reto de una escuela de alto rendimiento

Durante una semana, Esmeralda Herrejón vivió en un ambiente de alto rendimiento donde los alumnos entrenan todo el día y presentan al final una variación, es decir, un solo de ballet.

“Bailé La Paquita Española; llevaba dos meses practicándola bajo la guía de Sandra Fernández, primera bailarina de la Compañía Ballet de Mazatlán, quien me ensayó la variación”, explica.

Además de Sandra Fernández, Esmeralda reconoce y agradece el apoyo de sus maestras Zoila Fernández, Elvia Caballero y Sandra Pérez Cabrera, quienes han sido pilares en su desarrollo:

“Sin ellas no hubiera llegado hasta aquí; me prepararon para representar bien a Mazatlán”, afirma con gratitud.

De entre todos los participantes externos a ProVer, los maestros seleccionaron únicamente a tres alumnos (dos niñas y un niño) para bailar su variación en la clausura, y Esmeralda fue una de las elegidas, confirmando su talento y constancia.

Trayectoria y roles protagónicos en Mazatlán

Aunque es muy joven, Esmeralda Herrejón Guzmán ya cuenta con una trayectoria destacada en el Teatro Ángela Peralta, pues ha participado en montajes como Bella Durmiente, Cascanueces, Pippa Medias Largas y Cri-Cri. En esta última, interpretó el papel solista de La Chinita, y recientemente fue la Reina Bruja en Hansel y Gretel, roles que demuestran su versatilidad y crecimiento como intérprete.

Lecciones y motivación para el futuro

La experiencia en el YGP le dejó aprendizajes valiosos más allá de la técnica: “Aprendí a perder el miedo a explorar cosas nuevas y a seguir aprendiendo. Conviví con gente increíble que me brindó consejos y me di cuenta de lo que hay allá afuera”, reflexiona.

Una invitación a soñar y a disciplinarse

Con madurez y entusiasmo, Esmeralda invita a niñas y niños a acercarse al ballet y descubrir su magia:

“Denle una oportunidad al ballet. No solo te hace mejor físicamente, también te vuelve más disciplinado, mejor persona y te enseña a convivir de otra manera. Cuando bailas, sientes algo que no se puede explicar; es demasiado bonito”, afirma.

La historia de Esmeralda Herrejón Guzmán es la prueba de que los sueños se construyen con esfuerzo y disciplina. Su participación en el Youth Grand Prix no solo marca un logro personal, sino que inspira a nuevas generaciones de bailarines sinaloenses a atreverse a explorar el mundo con la danza como bandera.

Programa Youth America Grand Prix

Es un programa internacional y sin fines de lucro especializado en becas y competencias de ballet. Actualmente es considerado el más grande del mundo, y está dirigido a estudiantes con edades comprendidas entre los 9 y 19 años.