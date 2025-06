Está listo Alejandro Pacheco para la semifinal del Carlo Morelli

El tenor mazatleco, Alejandro Hernández Pacheco, miembro destacado del Taller de Ópera de Sinaloa, que dirige el maestro José Manuel Chú Reyes, participará en la fase semifinal del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 2025, al cual tiene el pase asegurado tras su desempeño en la edición del año pasado.

El repertorio con el que espera llegar a la gran final, la cual se realizará el domingo 15 de junio, a las 17:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, se integra con las arias Il lamento di Federico, de Francesco Cilea; Salut demeure chaste et Pure, de Charles Gounod, en la que hará gala de su maravilloso Do sobre agudo que pocos tenores abordan con tal maestría como Alejandro, quien llevará además otra aria compleja, bella y virtuosa por ese Do sobre agudo en Che gélida manina, de la ópera La Boheme, de Giacommo Puccini.

Otra aria que tiene preparada es Por el humo se sabe, de la zarzuela Doña Francisquita, de Amadeo Vives, aria que hasta el mismo Alfredo Kraus solía integrar con todo su potencial y virtuosismo para lograrla, y ahora, el tenor mazatleco la abordará con destreza técnica y calidad vocal.

Alejandro Hernández Pacheco, de 27 años, es nativo de Mazatlán y es actualmente becario destacado del Taller de Ópera de Sinaloa (TAOS), que dirige el maestro José Manuel Chú Reyes, el año pasado fue también finalista en el XLI Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 2024, donde se hizo acreedor a tres premios y al reconocimiento absoluto del jurado por su gran desempeño y preparación.

El Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli es desde hace años la plataforma más importante en México para los jóvenes cantantes líricos que buscan abrirse camino hacia los grandes escenarios del mundo.

Celebrado en el majestuoso Palacio de Bellas Artes, este certamen ha sido durante décadas un punto de partida para carreras brillantes en la ópera nacional e internacional, y entre los cantantes que allí se han consagrado se hallan Ramón Vargas, Rolando Villazón y María Katzarava, entre otros, por lo que este certamen una referencia de excelencia y un semillero de voces con carácter, técnica y arte.

El Concierto de finalistas y la ceremonia de premiación del 42 Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli contará con la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigda por Srba Dinic, y se realizará en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.