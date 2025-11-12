Estará Regina Orozco en Sinaloa con la gira ‘Flores de Amapa’ y con música de banda sinaloense

La cantante mexicana Regina Orozco encabezará la gira de presentaciones del proyecto discográfico “Flores de Amapa”, con la participación de cantantes nacionales y sinaloenses, entre ellas María Inés Ochoa, entre otras quienes interpretan música con banda.

La gira inicia este jueves 13 en Los Mochis, se presentarán el sábado 15 en Culiacán y el domingo 16 en Mazatlán, anunciaron Ana Chiquete, secretaria de las Mujeres de Sinaloa; Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, y Homar Medina Barreda, coordinador de Cultura de la UAS.

Además, estuvo el resto del elenco y participantes del proyecto, Rosino Serrano, productor musical; las cantantes Alejandra Robles, compositora, productora y cantante oaxaqueña; Nath Velasco, cantante y compositora; Leiden, compositora, cantante y actriz méxico-cubana; Lamenor (Fernanda Cuen), cantante y compositora de Culiacán, y Raúl Carrasco, director musical y arreglista sinaloense, entre otros.

Ana Chiquete destacó la importancia de generar este tipo de alianzas estratégicas para promover nuestras raíces indígenas.

Semujeres, dijo, apoyará la gira con una exposición fotográfica que la acompañará, llevando la cultura a los municipios.

Avilés Ochoa comentó que María Inés presentó una propuesta que fue muy bien acogida para que, en este Año de las Mujeres, se pueda rescatar la música sinaloense con banda tradicional a través de un grupo de mujeres destacadas del firmamento artístico mexicano y sinaloense, mediante nuestras canciones.

María Inés Ochoa, actual directora de Patrimonio Cultural del Isic, comentó que “Flores de Amapa” es “una invitación al reencuentro con nuestra identidad y un llamado a soltar el miedo y a tomar nuestras calles con el canto, la convivencia, el baile, la alegría y la dignidad, pues la cultura es el camino para la restauración de un Sinaloa más valiente, más consciente y más humano”.

Rosino Serrano dijo que esta producción discográfica ya está terminada prácticamente, y consideró que tendrá una recepción importante a nivel local, nacional e internacional, pues recopila el repertorio tradicional de música sinaloense con banda, con arreglos de Raúl Carrasco, y la participación de grandes artistas y músicos sinaloenses.

Agregó que el disco se compone de 11 canciones en las que participan Regina Orozco, Lila Downs, Eugenia León, Nath y María Inés, y tentativamente saldrá a finales de noviembre y estará en las plataformas digitales en el mes de diciembre.

Regina Orozco dijo que ha cantado poco con banda, pero sí es un reto, “es un retote lo que nos puso María Inés. Si no hubiera sido por ella, yo sí me hubiera dicho ‘ay, bueno, ¿neta?’ Pero María Inés sostiene esta gran tradición y esta gran voz, y yo dije ‘venga, yo sí le entro’. Por eso estoy aquí, y siento que sí, que lo vamos a hacer muy bien”.

“Ha sido un reto grandísimo por lo masculinizado que está el género, y es maravilloso tener la oportunidad de hacerlo, de afrontar ese desafío y además con la fuerza de todas las mujeres que están participando, y también de los compañeros, para que se escuche, para que se sienta. Y por lo que escuché en el primer ensayo de ayer, esto va a ser una bomba”.

Raúl Carrasco señaló que entre los temas que contiene el disco (y el concierto) están: “Rosita de Olivo”, “Hermosísimo Lucero”, “Flor de Capomo”, “La Entalladita”, “El Sauce y la Palma”, “El Sinaloense”, y “El Otro México” —esta última no ha sido grabada con banda y la cantaba Amparo Ochoa—, entre otras.

La gira por Sinaloa

Jueves 13

20:00 horas: Teatro Ingenio de Los Mochis

Sábado 15

19:00 horas: FIL Culiacán, a espaldas de Catedral

Domingo 16

18:00 horas: Parque Ciudades Hermanas en Mazatlán