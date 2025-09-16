Estarán 10 países presentes en el Salón de la Poesía de la FIL Guadalajara

Más de 20 poetas de diez países participarán en el Salón de la Poesía durante la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Escritoras y escritores de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Líbano, México, Quebec, Ucrania y de Barcelona, ciudad Invitada de Honor 2025, serán los protagonistas de este encuentro en el que darán una muestra sustancial de su trabajo.

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, los amantes del género podrán disfrutar de alguna de las sesiones que se tienen contempladas, registrándose previamente al correo registro.poesia@fil.com.mx.

Cada una de las sesiones ofrecerá una experiencia íntima donde el público podrá escuchar en voz de sus autores la fuerza y la emoción de sus versos, así como la oportunidad de descubrir nuevas plumas.

Adrià Targa, Susanna Rafart (Barcelona), Verónica Zondek (Chile), Martine Audet (Quebec), Halyna Kruk (Ucrania), Samer Abu Hawwash (Líbano), Myriam Moscona (México), Sandra Cisneros (Estados Unidos), Patricia Benito (España), Eliane Marques (Brasil) o el escritor en lenguas originarias Ariruma Kowii (Ecuador) son algunos de los poetas que participarán en este encuentro.