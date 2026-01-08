Este domingo, el primer concierto de la Temporada Campbell

Con una oferta que combina el virtuosismo clásico, el misterio del cine y la energía del blues, el maestro Gordon Campbell invita a disfrutar los conciertos de la decimosexta Temporada Campbell, la cual comienza este 11 de enero a las 12:00 del día en el emblemático Teatro Ángela Peralta. Los conciertos dominicales concluyen el 8 de marzo.

Bajo la batuta de Campbell como director huésped de la Camerata de Mazatlán, el concierto inaugural promete un viaje sonoro desde la calidez humana hasta el suspenso. El programa incluye la Serenata para Cuerdas op. 6 de Josef Suk, la energía de la Danza del Sable de Khachaturian y la icónica pieza para cuerdas de la película Psicosis, Psycho, de Bernard Herrmann.

Un Stradivarius en el escenario

Uno de los momentos cumbre de este año será el programa titulado “Stradivarius y Brahms”, que contará con la participación estelar del músico Alexandre Da Costa, actual director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA). El violinista y director canadiense ejecutará un auténtico violín Stradivarius, obtenido mediante concurso y intentará conquistar al público al tocar junto a Serhiy Salov, al piano y al maestro Campbell, quien retomará su instrumento, el corno francés

Sobre el violín Stradivarius el maestro Campbell expresó: “Son instrumentos raros que deben estar certificados. Tener un Stradivarius comprobado en nuestra temporada es un privilegio”.

Novedades y talento regional

La XVI Temporada Campbell se distingue por su filosofía de integrar a artistas consagrados con talentos emergentes como la agrupación Verdad a Voces: Grupo a capella de Culiacán que se presentará por primera vez en el puerto.

En el concierto “Estaciones de Vivadi” -8 de febrero- participará la pianista residente Tania Orlov, la violinista Nina Farvarshchuk, y el cellista Gabriel Kobylyansky, hijo la maestra Nina, cerrando un círculo familiar y artístico.

Coro Monumental

Antes de las Pascuas, el 22 de febrero, los coros Ángela Peralta y de la Comunidad de Culiacán se unirán para interpretar Las siete últimas palabras de Cristo de Dubois.

Cierre con broche de oro

Para el final de la temporada, -8 de marzo- regresará el favorito del público, Corky Siegel, además de un concierto especial diseñado para hacer “rockear” a los asistentes en sus asientos.

Invitación al público

Los conciertos se llevarán a cabo los domingos a las 12:00 del día en el Teatro Ángela Peralta y, en fechas seleccionadas, a las 12:00 y 17:00 horas en Casa Haas. El maestro Campbell hizo un llamado a locales y turistas —quienes ya planean sus vacaciones en torno a este ciclo musical— a adquirir sus boletos y apoyar la continuidad de la Temporada.

Boletos para los conciertos $400.00 y $200.00. Tel: 669 982 44 44 ext. 103. Taquilla digital 669 120 00 20.