$!Este ingrediente de la Rosca de Reyes está en peligro de extinción y no deberías consumirlo

Posteriormente, durante la Colonia, se volvió muy popular no solo en la Nueva España sino también en Europa. De hecho, las biznagas eran extraídas de su lugar de origen con el fin de llevarlas al viejo mundo y poder preparar ese delicioso dulce.

Un ejemplar adulto puede alcanzar de 50 centímetros a 2 metros de altura. Sin embargo, este crecimiento es sumamente lento. Una biznaga gigante tarda aproximadamente 50 años en alcanzar la vida adulta. Debido a esto, no resulta rentable para quienes la explotan por lo que prefieren utilizar las que crecen naturalmente antes que cultivarlas.

El falso dulce de acitrón

Debido a la dificultad para conseguir bizganas tonel, algunas personas han recurrido a la falsificación del acitrón. De acuerdo con Eugenio Pérez Molphe, encargado de la Unidad de Biotecnología Vegetal en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, actualmente el falso acitrón se prepara con sandía que no madura o con mezclas artificiales.

No obstante, es difícil diferenciar a simple vista cuál acitrón es de biznaga y cuál no. Por lo tanto, es mejor dejar de consumirlo por completo. De esta manera, la demanda disminuirá y las biznagas ya no serán extraídas de manera irregular.

Para que estés informado se recomienda revisar el texto Informe final del Proyecto HK026 Dinámica poblacional de cactáceas amenazadas de los investigadores Jiménez-Sierra, C. L. y M. L. Matías-Palafox.